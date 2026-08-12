En fotos: el cielo de Portugal se oscurece y deja ver el espectáculo del eclipse solar

"Una experiencia bonita", "surreal" y "gracioso" fueron algunas de las expresiones que usaron aquellos que acudieron este miércoles a las orillas del río Tajo en Lisboa para observar el eclipse solar, una experiencia que muchos intentaron inmortalizar con sus teléfonos móviles.
Pese a que en la capital el astro rey se tapó de forma parcial y no total, con una ocultación de cerca del 94 %, muchos optaron por quedarse en la ciudad, bien porque estaban de turismo, porque no querían trasladarse a otras regiones o porque trabajaban.
Entre esos últimos estaba Catarina Simões, que explicó en declaraciones a EFE que optó por ver este fenómeno astronómico desde la turística Praça do Comércio, junto al río y en el turístico barrio de la Baixa, porque se encuentra cerca de su lugar de trabajo.
Junto a su pareja, la joven aclaró que eligieron acercarse al paseo costero al ser una zona amplia y en la que cabían muchas personas, lo que les facilitaría ver el eclipse.
Sus previsiones se confirmaron al llegar, ya que, pese a la abundante concurrencia, los presentes no llegaban a ocupar siquiera la mitad de la plaza.
"No había visto nunca uno (un eclipse). No sabía que mis gafas harían el efecto que hacen, pero incluso así me quedé maravillada, porque todo era muy nítido. Es una experiencia bonita", aseguró.
Ambos afirmaron que otros compañeros también fueron a espacios abiertos, como playas y miradores, para ver este fenómeno, pero opinaron que no se avisó a la población con suficiente antelación para conseguir gafas homologadas.
En su caso, las consiguieron a través de una tienda online hace dos días, lo que consideran "una suerte".A pocos metros de distancia estaba Constança Caixinha, una lisboeta que también acudió con su pareja a la plaza por el mismo motivo.
El eclipse, que en Portugal se inició a partir de las 18.30 hora local (17.30 hora GMT) y que duró cerca de dos horas, fue seguido con tranquilidad por los presentes en la Baixa lisboeta, que vieron amenizada su tarde incluso por varios artistas callejeros que se encontraban por la zona.
No faltaron los espectadores que decidieron utilizar sus móviles para sacar fotos y vídeos de este fenómeno astronómico, fácilmente visible en un cielo sin nubes, e incluso algunos aprovecharon para hacer videollamadas a conocidos para mostrarles el espectáculo.
Entre los curiosos que se acercaron a la plaza para ver el eclipse también había turistas, entre ellos la española Begoña Mosquera, que pasa unos días de vacaciones en Lisboa junto a sus hijos.
Portugal ha sido uno de los pocos países que ha podido disfrutar del eclipse, un acontecimiento que ha movilizado a miles de personas para salir a la calle y verlo.