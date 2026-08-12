“Todo lo que conseguimos es poco”: llega ayuda al epicentro del terremoto de 7.4 en Colombia

Cajas de alimentos, pañales y artículos de aseo son algunas de las ayudas que cientos de voluntarios reunieron este miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, convertido en uno de los centros de acopio habilitados para apoyar a las regiones afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia.