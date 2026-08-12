Los albergues, un oasis para las familias que perdieron todo por el terremoto en Colombia

"Donde nosotros estábamos se colapsó la casa del lado y donde pagamos arriendo se agrietó en todas partes. En parte del baño y en el patio cayeron escombros, la verdad lo único que yo pude sacar fueron a los dos niños y mi esposa. E incluso a mí, que soy picado y valiente, las piernas me temblaban, yo sudaba, yo no hallaba qué hacer", relata a EFE.