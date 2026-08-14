Ninel Conde estrena ‘Sin filtro’ y aborda el estigma de las cirugías

Miami, Estados Unidos. La actriz y cantante mexicana Ninel Conde estrena este viernes su reality ‘Sin filtro’, una docuserie en la que promete mostrarse más vulnerable y abordar, entre otros temas, el estigma que enfrentan las mujeres por someterse a cirugías y procedimientos estéticos. Conocida como ‘el bombón asesino’ y por su participación en producciones como ‘Rebelde’, ‘El señor de los cielos’ y ‘La casa de los famosos’, Conde presenta la producción en la plataforma ViX Premium, donde muestra aspectos de su vida que, según explica, han quedado detrás de los escándalos que la han convertido en una de las celebridades más reconocidas de la prensa rosa mexicana.

“Siempre me han puesto ese eslogan de ‘ay, las cirugías’ y ‘Ninel Conde, las operaciones’. Es un seudónimo que a través de los años ha gustado mucho ese título, pero aquí hablamos también de todo, acerca de cirugías, del por qué, que sí, que no, cómo, con quién, a qué hora, y por y para qué”, expresa en una entrevista con EFE en Miami. La también cantante, quien en 2006 popularizó en México una versión de la canción argentina ‘Bombón asesino’, que posteriormente adoptó como sobrenombre, aborda en la docuserie los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. En 2025, por ejemplo, se realizó una queratopigmentación, un procedimiento para cambiar el color de los ojos.

Conde también cuestiona los estándares que, según considera, son más exigentes para las mujeres que para los hombres en la industria del espectáculo, particularmente conforme avanzan en edad. “Totalmente, siempre ha habido, la verdad, un poco de favoritismo hacia los hombres, como que las mujeres somos un poquito más juzgadas, un poco más duramente juzgadas. A veces a los hombres se les permiten ciertos errores, se les permiten ciertas cosas que a lo mejor a una mujer no”, comenta.

‘A nadie le gusta el juicio’