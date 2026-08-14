Ninel Conde estrena ‘Sin filtro’ y aborda el estigma de las cirugías

Miami, Estados Unidos. La actriz y cantante mexicana Ninel Conde estrena este viernes su reality ‘Sin filtro’, una docuserie en la que promete mostrarse más vulnerable y abordar, entre otros temas, el estigma que enfrentan las mujeres por someterse a cirugías y procedimientos estéticos.
Conocida como ‘el bombón asesino’ y por su participación en producciones como ‘Rebelde’, ‘El señor de los cielos’ y ‘La casa de los famosos’, Conde presenta la producción en la plataforma ViX Premium, donde muestra aspectos de su vida que, según explica, han quedado detrás de los escándalos que la han convertido en una de las celebridades más reconocidas de la prensa rosa mexicana.
“Siempre me han puesto ese eslogan de ‘ay, las cirugías’ y ‘Ninel Conde, las operaciones’. Es un seudónimo que a través de los años ha gustado mucho ese título, pero aquí hablamos también de todo, acerca de cirugías, del por qué, que sí, que no, cómo, con quién, a qué hora, y por y para qué”, expresa en una entrevista con EFE en Miami.
La también cantante, quien en 2006 popularizó en México una versión de la canción argentina ‘Bombón asesino’, que posteriormente adoptó como sobrenombre, aborda en la docuserie los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. En 2025, por ejemplo, se realizó una queratopigmentación, un procedimiento para cambiar el color de los ojos.
Conde también cuestiona los estándares que, según considera, son más exigentes para las mujeres que para los hombres en la industria del espectáculo, particularmente conforme avanzan en edad.
“Totalmente, siempre ha habido, la verdad, un poco de favoritismo hacia los hombres, como que las mujeres somos un poquito más juzgadas, un poco más duramente juzgadas. A veces a los hombres se les permiten ciertos errores, se les permiten ciertas cosas que a lo mejor a una mujer no”, comenta.
‘A nadie le gusta el juicio’
Tras ganar el concurso de belleza Señorita Estado de México en 1995, Conde comenzó una carrera en la música, el cine y la televisión que la convirtió en una presencia frecuente en programas y revistas de espectáculos de México y del mercado hispano de Estados Unidos.
La artista, de 49 años, confiesa que “en su momento, por supuesto”, le costó afrontar las críticas de la prensa porque “a nadie le gusta el juicio, a nadie le gusta que te señalen, a nadie le gusta que te calumnien o que te digan o que te juzguen por cosas que no son”.
Según explica, esa experiencia también la motivó a lanzar su nuevo programa, en el que muestra distintas facetas de su vida: esposa en Miami, mamá en Monterrey y empresaria en Houston, Texas.
“Tantos dimes y diretes, suposiciones, podría decirse, ciertos juicios que están infundados, falta de información, que dije: creo que es momento de que sepan tantas cosas que tienen curiosidad tanto la gente como los medios de comunicación, como compañeros, de saber cuál es la historia de Ninel”, apunta.
Por ello, promete que en el programa de TelevisaUnivision el público verá “a la mujer, la esposa, la empresaria, la amiga, todo lo que no se ve frente a una cámara normalmente, ni siquiera en redes sociales porque es una parte muy personal”.
Después de tantos años bajo el foco del espectáculo, afirma que está “más preparada emocionalmente para compartir vivencias” sin temor a la crítica.
“Porque no todo es glamour, luces, brillos, no, sino que también hay lágrimas, también hay tristezas, también hay frustraciones, risas”, apunta.
Pedro Pablo Cortés, EFE