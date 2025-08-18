¿Cuánto cobraba Ninel Conde por participar en La Casa de los Famosos 3?

Ciudad de México, México.- Ninel Conde fue la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3, lo que ha generado muchas especulaciones sobre una supuesta estrategia en su contra. La salida repentina del "Bombón asesino" generó un sin fin de especulaciones, ya que se consideraba como una de las participantes más fuertes de la competencia. Según la revista People en Español, una fuente cercana a la producción del reality show, confesó que la salida de la también cantante y actriz no fue casual. "Eso estaba planeado", aseguró la fuente, sin revelar ni profundizar en más detalles sobre su comentario.

También se especuló que Ninel hizo una señal para que la sacaran. Al inicio del reality ella dijo "Si yo les hago así, es para la 'bombo señal', de que necesito su ayuda". Otra versión que circuló es que su manager pidió que la sacaran, por las duras críticas que estaba recibiendo en las redes sociales. Por su parte, los presentadores del programa Hoy, afirmaron que la decisión se toma por votos y por el público y en las encuestas estaba muy mal la cantante.

¿Cuánto cobró Ninel Conde en La Casa de los Famosos?

Esto ha generado que diversos medios mexicanos, como "El Diario de Coahuila", filtraran información sobre los ingresos que percibía la también empresaria por cada semana que pasaba al interior de la casa. Los informes detallan que Ninel Conde sería una de las mejor pagadas en la historia del reality, ya que su salario semanal sería de 580 mil pesos mexicanos, es decir, alrededor de 30 mil dólares. La suma de dinero llevó a muchos a especular sobre que la salida de Conde está ligado a un tema económico.