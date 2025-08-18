Ninel Conde tras ser eliminada de La Casa de los Famosos: "Los tiempos de Dios son perfectos"

En la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3, la cantante y actriz Ninel Conde fue la que salió del reality show, sorprendiendo a todos sus seguidores.
El "Bombón Asesino" competía con Guana, Facundo, Alexis Ayala y Mar Contreras, convirtiéndose en la famosa en acumular el menor respaldo del público en las votaciones.
Ninel se mostró sorprendida al ser ella la elegida para salir, pues esperaba quedarse más tiempo para conocer más a sus compañeros y para hacer "reír" a las personas, mencionó antes de ser eliminada.
"Feliz de ver y de estar con los míos, de no estar así con tanta tensión, pero tranquila", mencionó Conde entre lágrimas.
Asimismo, a su salida, aseguró tener muchos sentimientos encontrados "Me encariñé mucho con mis niñas y solo quiero que estén bien".
Sobre su inesperada salida de La Casa de los Famosos México, mencionó: "tal vez hay mucha gente que les hubiese gustado que yo siguiera adentro, pero los tiempos de Dios son perfectos, por algo pasan las cosas y seguiremos dando mucho contenido desde afuera".
A su salida de La Casa de los Famosos, Ninel mencionó que cree que "Abelito" se convertirá en el ganador de La Casa de los Famosos 3.
Ninel también se mostró muy afectada al ver a su compañera del "Cuarto Día" llorando por su salida. “ Me la ponen ahí y me pongo mal. Eso sí me duele mi niña, pero sé que va a estar bien", mencionó al confirmar que generó un vínculo con ella, por lo que le envió un mensaje: a amo, que es una fregona, que valoro que sea una niña tan auténtica, que no vaya nada más por lo suyo. Es un concurso en el que todo mundo va por lo suyo, pero cuando eres una persona sensible de verdad generas vínculos reales.
En las redes sociales también circuló que la inesperada salida de Ninel Conde pudo haber sido una estrategia de producción o por el elevado sueldo que el "Bombón asesino" estaba cobrando por su participación en el reality.
El diario de Coahuila filtró información de una fuente cercana a la producción que Ninel cobraba un salario de 580 mil pesos mexicanos semanales, es decir, cerca de 30 mil dólares, por lo que se mencionó que su salida estaría vinculada a este tema.
Asimismo, trascendió que la imagen de Ninel Conde se pudo ver afectada por los constantes enfrentamientos con otros miembros de la casa como Alexis Ayala, lo que habría debilitado su posición frente al público.
Conde se mostró muy feliz de volver a su casa en Miami, Florida, junto a su esposo e hijos.