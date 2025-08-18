¿Drake apresuró el divorcio con Janet Von Schmeling tras escándalo con Mariana Botas?

El popular cantante estadounidense, Drake Bell, solicitó formalmente el divorcio a Janet Von Schmeling en el condado de Seminole, Florida. ¿El famoso apresuró la separación tras el escándalo de una confesión de la actriz Mariana Botas? Aquí los detalles.
La abogada del cantante, Brittany Staggs, confirmó el proceso de divorcio, sin embargo, mencionó que ambas partes desean privacidad. "En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa de sus vidas", detalló ante los medios locales.
Según comentaristas de entretenimiento, la situación se habría complicado un poco más de lo esperado gracias a las recientes declaraciones de la actriz Mariana Botas, quien se encuentra participando en el reality "La Casa de los Famosos México", pues afirmó haber tenido un encuentro romántico con Drake Bell, en un antro, encendiendo la polémica en redes sociales.
Ante estas acusaciones, Drake Bell advirtió a la producción del programa que podría tomar acciones legales si los clips relacionados con su encuentro no eran retirados de las plataformas digitales.
¿Pero quién es Janet Von Schmeling? La mujer en el centro de este divorcio es una influencer, actriz y modelo que nació en Orlando, Florida, con ascendencia paraguaya.
Su presencia en el mundo del entretenimiento ha ido en aumento gracias a su participación en producciones como "BuzzFeed Murder Mystery Stories", "Just Jenna", "How to Survive High School" y la película "Apocalypse".
Su relación con Drake Bell comenzó en 2013, y en 2018 contrajeron matrimonio en una ceremonia privada. Aunque Bell confirmó su enlace en público hasta 2021, la pareja ha mantenido un perfil relativamente discreto en los medios respecto a su vida privada.
En 2023, la pareja tomó caminos separados cuando Drake Bell solicitó el divorcio en Los Ángeles, argumentando "diferencias irreconciliables". A pesar de la separación, ambos han mostrado compromiso en la crianza de su hijo Wyatt, nacido en 2021.
Janet, por su parte, actualmente está en una nueva relación con Jim Pérez, con quien espera un hijo.
Por su parte, Bell confesó recientemente que se encuentra saliendo "con una mexicana muy hermosa" del medio, aunque no reveló de quién se trata su nueva conquista.
En torno al presunto momento romántico con Mariana Botas, Drake manifestó que no recuerda absolutamente nada, poniendo en duda la revelación que hizo durante una conversación que tuvo con otras participantes "La Casa de los Famosos México".
Bell habría solicitado al reality eliminar los videos en los que Mariana lo menciona, por hacer uso de su nombre y de su imagen sin ningún consentimiento. De momento, Botas desconoce toda la polémica que se originó por sus declaraciones.