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Matan a una mujer y hieren a su hermana cuando regresaban de comprar comida en El Sitio

La joven murió dentro del vehículo tras recibir varios disparos, mientras su hermana fue trasladada grave a un centro asistencial

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 08:44
Matan a una mujer y hieren a su hermana cuando regresaban de comprar comida en El Sitio

Foto en vida de la joven que fue asesinada cuando regresaba de comprar comida.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Una joven murió y su hermana resultó gravemente herida tras un ataque armado registrado la noche del jueves -13 de agosto- en la carretera que conduce hacia Santa Lucía, Francisco Morazán.

La víctima mortal fue identificada de manera preliminar como Julia Tróchez, quien conducía el vehículo en horas de la noche en el que se transportaba junto a su hermana, cuya identidad no fue revelada.

Las dos mujeres habían salido de su vivienda, en el sector de El Sitio, con rumbo a la colonia Kennedy para comprar comida y, cuando regresaban a su casa, sujetos que se movilizaban en una motocicleta las interceptaron, según el reporte.

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Los individuos abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban las hermanas. Tróchez perdió el control del automotor, que terminó precipitándose a la orilla de la carretera, pero murió en el lugar producto de las heridas provocadas por los disparos.

Su hermana también resultó gravemente herida durante el ataque, donde paramédicos acudieron al sitio y la trasladaron de emergencia a un centro asistencial. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Escena donde quedó el cuerpo de la joven dentro del vehículo, mientras que su hermana, aún en el lugar, está consternada por lo ocurrido.

Escena donde quedó el cuerpo de la joven dentro del vehículo, mientras que su hermana, aún en el lugar, está consternada por lo ocurrido.

 (Foto: Cortesía )
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De acuerdo con la información preliminar, los sujetos armados habrían interceptado a las mujeres con la intención de asaltarlas, debido a que en las últimas semanas se han reportado diferentes asaltos con las mismas descripciones de la motocicleta.

Habitantes de la zona expresaron su preocupación por la inseguridad en ese tramo vial y denunciaron la presunta presencia de una banda de asaltantes que se moviliza en motocicleta por la carretera hacia Santa Lucía y sectores de El Sitio.

Las autoridades investigan si el ataque contra Julia Tróchez y su hermana tiene relación con los hechos denunciados por los habitantes de la zona. Hasta el momento no se reportan capturas por este caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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