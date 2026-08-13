¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este viernes 14 de agosto?

Para este martes, el ente financiero fijó la tasa de compra en 26.8230 lempiras por dólar , mientras la venta se fijó en 26.9571 lempiras.

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense para este viernes 14 de agosto subió, según el informe oficial del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

El ajuste representa un ligero aumento respecto al día anterior. El jueves 13 de agosto, el BCH había reportado una tasa de compra de 26.8187 lempiras y una de venta de 26.9528 lempiras.

El dato anterior refleja que la compra subió 0.0043 lempiras y la venta 0.0043 lempiras en el lapso de un día.

El tipo de cambio oficial que fija el Banco Central sirve como referencia para las operaciones cambiarias que realizan bancos y casas de cambio en todo el país.

Estas variaciones, aunque parezcan mínimas, tienen efecto directo sobre distintos sectores de la economía nacional, especialmente en las importaciones, el costo de ciertos productos y el monto que reciben miles de familias hondureñas a través de remesas.

En ese sentido, el Banco Central actualiza el precio del mercado cambiario de lunes a viernes. Debido a que los sábados y domingos no se registran transacciones, el precio del dólar permanece fijo con el último dato disponible hasta que se reanudan las operaciones bancarias.