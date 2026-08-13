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Fichajes: "Choco" Lozano vuelve a Honduras, novela con jugador indio en Choloma y Olimpia amarra joyita

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 16:12
Fichajes: Choco Lozano vuelve a Honduras, novela con jugador indio en Choloma y Olimpia amarra joyita
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Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. "Choco" Lozano vuelve a Honduras, novela con jugador indio en Choloma y Olimpia amarra joyita.

Foto: El Heraldo
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Desde Inglaterra informan que Keyrol Figueroa ya conoce el interés de clubes de tercera y cuarta división inglesa y la decisión de irse a préstamo la tomará junto a su familia.

Foto: Cortesía redes
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Javier López le ha manifestado a la directiva que le gustaría tener otro volante creativo, no un delantero. Dentro del club consideran que a Aaron Barrios (tercer delantero) le faltan más minutos y confianza. No hay ningún interés por Rubilio Castillo u otro ariete.

 Foto: David Romero - El Heraldo
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El futbolista de la India, seleccionado nacional de ese país, Abneet Bharti, no jugará en Choloma a pesar de haber estado en su campo de entrenamiento. Héctor Vargas quería ver en acción al defensa central de origen indio antes de aprobar su contratación, pero el jugador se puso renuente. Si no firmaba no entrenaba y eso provocó el disgusto.

 Foto: Cortesía redes
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Rubilio Castillo informó que recibió el alta médica para poder jugar ya ahora definirá su situación contractual con Potros de Olancho luego que lo dieran de baja justamente por un tema de lesión. Platense ha mostrado interés en él.

Foto: Cortesía redes
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Ricardo Majano, portero hondureño que ha estado en clubes de Liga de Ascenso, fue anunciado como nuevo jugador del Progresso FC de la primera división de Belice.

Foto: Cortesía redes
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EL HERALDO conoció que Marathón y Anthony "Choco" Lozano llegaron a un acuerdo verbal para un contrato de un año. Si todo sale bien, los verdolagas harán una presentación especial para Lozano la próxima semana. El delantero hondureño tiene actualmente 33 años y su último partido oficial lo tuvo en octubre del año pasado.

 Foto: Cortesía redes
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Olimpia fichó al joven jugador Victor Alonso Canales de 17 años, quien se desempeña como volante. Varios reportes lo indican como un muchacho de buen pie, manejo de balón y visión de juego. Comenzará en la reserva del conjunto merengue.

Foto: Cortesía redes
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Marathón informó que finalmente llegó a un acuerdo con Christian Sacaza para que juegue a préstamo con el Juticalpa FC.

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El delantero español Diego Llorente llegó a Siguatepeque para unirse al Club Atlético Independiente.

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La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció al español Cristian Aleza como nuevo técnico de las selecciones Sub-15 y Sub-16 a nivel masculino.

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Elías Burbara, presidente de Real España, dijo que no habrá más salidad del club. Sin embargo, habría molestia por parte de Jeaustin Campos ya que les deben varios meses de salario.

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Lobos de la UPNFM presentó al joven volante David Morales, quien fue campeón goleador el último torneo de reservas con el Victoria de La Ceiba.

Foto: Cortesía redes
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