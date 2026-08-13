Fichajes: "Choco" Lozano vuelve a Honduras, novela con jugador indio en Choloma y Olimpia amarra joyita

El futbolista de la India, seleccionado nacional de ese país, Abneet Bharti, no jugará en Choloma a pesar de haber estado en su campo de entrenamiento. Héctor Vargas quería ver en acción al defensa central de origen indio antes de aprobar su contratación, pero el jugador se puso renuente. Si no firmaba no entrenaba y eso provocó el disgusto.