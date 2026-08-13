Daniel Meraz es condenado a 18 años y 9 meses por el asesinato de la enfermera Elvia Gómez

San Pedro Sula, Cortés.- Este jueves 13 de agosto de 2026 Daniel Antonio Meraz Cáceres fue condenado a 18 años y 9 meses por el delito de femicidio agravado en perjuicio de su expareja, la enfermera Elvia Mercedes Gómez López.
La sentencia fue emitida por una jueza de Letras Seccional del área penal, luego de que Meraz reconociera su responsabilidad por la muerte de Gómez durante un procedimiento abreviado.
"La jueza de letras seccional ha impuesto la pena mínima de 18 años y 9 meses de prisión contra Daniel Antonio Meraz Cáceres como responsable del delito de femicidio agravado. Esto ocurre luego de que él mismo reconoció el hecho ante la judicatura", explicó el portavoz de los tribunales de justicia de San Pedro Sula, Ruy Barahona.
El expediente judicial establece que el hecho violento se registró el pasado 03 de junio al interior de una vivienda ubicada en la colonia Santa Fe, municipio de San Manuel, Cortés.
¿Quién era Elvia Mercedes Gómez López?
Elvia Mercedes Gómez López (30 años), madre de dos niños de 12 y 7 años; era reconocida por trabajar en una farmacia en el sector de Planes.
La enfermera fue hallada sin vida en su habitación luego de que sus hijos tuvieran sospechas de que algo andaba mal con ella, por lo que le solicitaron ayuda a vecinos. Estos al entrar al cuarto encontraron a Gómez tendida en la cama, sin signos vitales.
¿Dónde cumplirá su condena Daniel Meraz?
Como parte de la resolución judicial, Daniel Antonio Meraz Cáceres deberá cumplir su condena en el Centro Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, donde permanecerá bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario.
El portavoz de los Tribunales de Justicia explicó que la pena solicitada durante el proceso contemplaba un rango de entre 18 y 25 años de prisión, mientras que la Fiscalía había solicitado inicialmente una pena media; finalmente, la jueza determinó imponer la pena mínima establecida para el delito.