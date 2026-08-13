Daniel Meraz es condenado a 18 años y 9 meses por el asesinato de la enfermera Elvia Gómez

San Pedro Sula, Cortés.- Este jueves 13 de agosto de 2026 Daniel Antonio Meraz Cáceres fue condenado a 18 años y 9 meses por el delito de femicidio agravado en perjuicio de su expareja, la enfermera Elvia Mercedes Gómez López.

La sentencia fue emitida por una jueza de Letras Seccional del área penal, luego de que Meraz reconociera su responsabilidad por la muerte de Gómez durante un procedimiento abreviado.

"La jueza de letras seccional ha impuesto la pena mínima de 18 años y 9 meses de prisión contra Daniel Antonio Meraz Cáceres como responsable del delito de femicidio agravado. Esto ocurre luego de que él mismo reconoció el hecho ante la judicatura", explicó el portavoz de los tribunales de justicia de San Pedro Sula, Ruy Barahona.