Daniel Meraz admite femicidio contra la enfermera Elvia Gómez

San Pedro Sula, Honduras.- Este viernes -7 de agosto- en audiencia de procedimiento abreviado Daniel Antonio Meraz Cáceres admitió su participación en el femicidio de su pareja, la enfermera Elvia Mercedes Gómez López. La audiencia se desarrolló de forma virtual en el Juzgado de Letras Penal de Villanueva. Meraz compareció ante la jueza estando en un cubículo especial de la granja penal de El Progreso, Yoro.

El portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, Rudy Barahona, informó que el imputado "reconoció de viva voz ante la jueza que participó, o que fue el hechor, en la muerte violenta de su compañera de hogar". Barahona indicó que la audiencia en la que se dará a conocer la sentencia contra Meraz se fijó para el próximo 12 de agosto. Añadió que por el delito de femicidio agravado la pena podría oscilar entre 18 a 25 años de cárcel. No obstante, existe la posibilidad de que la pena se reduzca ya que el acusado admitió su culpa. "El ente fiscal está solicitando de ese rango una pena media, y la defensa una pena mínima, de tal forma que el próximo miércoles vamos a conocer la sentencia que emita la jueza", amplió.