Le negaron un sobreseimiento: Prisión preventiva para Daniel Meraz, acusado de matar a Elvia

El juzgado competente resolvió dictar prisión judicial contra Daniel Antonio Meraz. El imputado fue enviado al Centro Penitenciario de El Progreso. La medida fue adoptada durante la audiencia inicial que se desarrolló de forma virtual a través de Zoom.
Las autoridades decidieron celebrar la audiencia vía zomm, luego de que en la audiencia de declaración de imputado familiares de Elvia agredieron a Meraz.
Los familiares de Elvia una vez más llegaron a los Juzgados de Villanueva, Cortés, con pancartas exigiendo justicia por la muerte de la enfermera.
Pese al intenso sol varias personas se apostaron en el lugar y esta vez tuvieron el respaldo de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer. "Basta ya de violencia contra las mujeres", decía una de las pancartas.
La medida cautelar dictada contra Meraz fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Ruy Gabriel Barahona: “Se ha decretado el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva al principal implicado Daniel Antonio Meraz Cáceres como supuesto responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de Elvia Mercedes Gómez López”.
Barahona explicó que el Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal, el cual fue sustentado incorporando pruebas documentales, periciales y testificales.
La defensa del imputado solicitó un sobreseimiento, pero esta petición fue rechazada por el juzgado. El sobreseimiento es una medida que dicta el juez para suspender o finalizar un proceso legal, ya sea de forma temporal o definitiva.
El sospechoso deberá permanecer bajo custodia del Centro Penitenciario de El Progreso, en el departamento de Yoro, mientras se avanza con su proceso judicial.
Meraz deberá presentarse a su próxima audiencia el 15 de julio a las 9:00 de la mañana, según lo dieron a conocer las autoridades judiciales. El imputado se entregó a la justicia luego de que asesinara a su pareja, presuntamente estrangulandola en San Manuel, Cortés.