Consumía drogas: En 2023, Daniel Meraz amenazó a su pareja y tres años después la mató

Tras la entrega en una gasolinera de Villanueva, Cortés, en la zona norte de Honduras, Daniel Meraz, el acusado del crimen de su pareja, la enfermera Elvia Gómez, su padre confesó que los problemas venían desde hace varios años.
Previo a que se entregara el sospechoso, salió a la luz un video en el que él amenazaba con matar y golpear a Elvia. El padre del joven aclaró que ese video era del año 2023 y que ellos mantenían una relación tóxica.
"En ese video que aparece ahí públicamente quiero decir que tengo comprobante de que ese video es de hace tres años, entiendo que por el dolor y el sentimiento de la familia pensando que no iba a cumplir con la entrega de mi hijo se hizo ajado del teléfono de mi nuera y lo pusieron de que era el día anterior a su muerte", dijo el padre.
El padre del sospechoso también recordó que en su momento: "Tuve regaños para mi nuera en ese momento porque no se separaba de mi hijo, porque mi hijo tiene un problema de drogas de consumir sustancias. Dios me perdone porque tal vez no lo instruí bien, pero mi hijo sabe que siempre tuvo consejos de su padre"
El señor dijo que no ayudaría a su hijo con la defensa: "Yo mismo como padre pido que se haga justicia, pero que se haga una investigación para ver si todo es cierto. Si mi hijo me mintió en alguna de las cosas que me dijo, pido a las autoridades que se haga justicia al 100%".
También dio detalles de cómo era la relación entre ambos: "Los dos se maltrataban, los dos, eran una pareja tóxica, con el respeto de mi nuera que en paz descanse. Tenían discusiones, tengo videos grabados, pero no los voy a presentar, simplemente no los quiero dañar a mi nuera que ya esta en los cielos".
Elvia tenía dos hijos, pero Daniel no era el padre biológico: "Son hijastros de mis hijos, a la niña que miró el suceso quiero que por favor me perdonen porque ella estaba presente, todo lo que dijo mi hijo es verdad"
El padre del sospechoso reconoció: "Mi hijo era violento, los dos eran violentos. Yo quisiera que ellos acepten también que ellos eran violentos, era una pareja toxica. Se escuchan gritos hasta donde los vecinos donde ellos peleaban, ellos eran felices de esa manera"
Dijo que Elvia fue aconsejada: "La mamá de mi hijo los aconsejó, deje a mi hijo si le pega, deja a mi hijo si la golpea y ella seguía allí"
El crimen de Elvia ocurrió el pasado 3 de junio en su vivienda, donde también estaban sus dos hijos. "Daniel, mis hijos", gritaba la víctima antes de que le quitaran la vida, supuestamente estrangulada.