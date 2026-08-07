Periodistas advierten denuncias internacionales si se dilata caso contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Periodistas vinculados al proceso judicial contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández advirtieron que podrían acudir a instancias internacionales si el proceso judicial continúa dilatándose, luego de que la audiencia de declaración de imputado contra Hernández fuera reprogramada.

El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra, explicó que ante la posibilidad de que el proceso judicial continúe prolongándose, adoptarán medidas de presión para exigir que el caso avance.

“De alargarse el proceso haremos denuncias nacionales e internacionales, plantones y exigencias para que se respete el debido proceso", aseguró.

Sierra además apuntó que no tiene temor ante el desarrollo del proceso, y consideró que las actuaciones de la defensa del extitular de las Fuerzas Armadas podrían forman parte de una estrategia jurídica “No tenemos miedo, creemos que es un juego jurídico más de la defensa del General”, afirmó Sierra.

No obstante, el presidente del CPH expresó preocupación por las denuncias formuladas por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), que alertaron presuntas maniobras procesales para retrasar el avance del expediente del exjefe de las Fuerzas Armadas.

En las denuncias, las organizaciones mencionan dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina Dubón y Mario Díaz, a quienes señalan como presuntos responsables de "ejercer presiones y promover maniobras orientadas a reprogramar la audiencia y alterar el curso del proceso".

“Nos preocupan las denuncias donde se mencionan a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que de ser verdad, que no se les olvide a los magistrados que este es un caso mediático e histórico que atentó contra la libertad de expresión”, declaró el presidente del CPH.