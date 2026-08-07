Sonia Marlina Dubón: "Hay quienes están haciendo justicia selectiva en la CSJ"

Tegucigalpa, Honduras.- La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sonia Dubón, afirmó que el proceso judicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández por el caso Pandora II refleja prácticas de "justicia selectiva".

Dubon aseguró una aplicación de la justicia sesgada luego de que un juez dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva a Hernández durante la audiencia de declaración de imputado celebrada el 3 de agosto.

“Respeto mucho la independencia judicial, pero habrá que preguntarles a los jueces cuáles fueron las motivaciones que tuvieron para dictar estas medidas sustitutivas, porque sí hay quienes están haciendo justicia selectiva”, aseguró Dubón.

No obstante, señaló que la transformación del sistema judicial depende del compromiso de los 15 integrantes del pleno de la CSJ, y afirmó que el principal desafío del órgano de justicia será garantizar la aplicación equitativa de la ley sin distinciones.

“Para enfrentar la justicia selectiva se necesita el concurso, el esfuerzo, la voluntad y el compromiso de los 15 magistrados. Se puede cambiar esa realidad; debe existir justicia igualitaria, justicia para todos y para todas”, expresó.