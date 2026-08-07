Sonia Marlina Dubón: "Hay quienes están haciendo justicia selectiva en la CSJ"

Tegucigalpa, Honduras.- La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sonia Dubón, afirmó que el proceso judicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández por el caso Pandora II refleja prácticas de "justicia selectiva".
Dubon aseguró una aplicación de la justicia sesgada luego de que un juez dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva a Hernández durante la audiencia de declaración de imputado celebrada el 3 de agosto.
“Respeto mucho la independencia judicial, pero habrá que preguntarles a los jueces cuáles fueron las motivaciones que tuvieron para dictar estas medidas sustitutivas, porque sí hay quienes están haciendo justicia selectiva”, aseguró Dubón.
No obstante, señaló que la transformación del sistema judicial depende del compromiso de los 15 integrantes del pleno de la CSJ, y afirmó que el principal desafío del órgano de justicia será garantizar la aplicación equitativa de la ley sin distinciones.
“Para enfrentar la justicia selectiva se necesita el concurso, el esfuerzo, la voluntad y el compromiso de los 15 magistrados. Se puede cambiar esa realidad; debe existir justicia igualitaria, justicia para todos y para todas”, expresó.
La funcionaria advirtió que el sistema de justicia hondureño atraviesa una "etapa determinante" y sostuvo que, si no se corrigen las prácticas que generan percepciones de desigualdad, la situación podría agravarse.
“Seguimos todavía en el piso en esta justicia; si nosotros no levantamos la cabeza, nos vamos a enterrar. Es lo que estamos aplicando en muchos casos de justicia selectiva. Creo que el Poder Judicial tiene una gran oportunidad”, afirmó.
La funcionaria destacó que la recuperación de la confianza ciudadana dependerá de decisiones imparciales y del fortalecimiento de la independencia judicial dentro del marco legal vigente.
Nuevo proceso judicial
Las declaraciones de Dubón surgen tras la audiencia de declaración de imputado contra el expresidente Juan Orlando Hernández por el caso Pandora II, proceso donde se acusa a Hernández de fraude y lavado de activos.
Durante la audiencia de declaración de imputado, el juez competente determinó imponer medidas sustitutivas a la prisión preventiva a Hernández, resolución que generó reacciones en diversos sectores y volvió a poner en debate la aplicación de medidas cautelares en casos de alto impacto.
Hernández regresó el 26 de julio a Honduras, tras ser extraditado en 2022 a Estados Unidos.
En 2024, la justicia de EE UU lo condenó a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, pero la sentencia quedó sin efecto tras un indulto total concedido por el presidente estadounidense, Donald Trump.