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Las vacaciones de Rodri mientras Barcelona negocia el traspaso con el City

Rodri se fue a Ibiza, donde comparte con su pareja Laura Iglesias, quien es una médica cirujana y a quien conoció en 2014, mientras su futuro se divide entre Manchester City y el FC Barcelona

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 09:25
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Rodri se fue a Ibiza, donde comparte con su pareja Laura Iglesias, quien es una médica cirujana y a quien conoció en 2014, mientras su futuro se divide entre Manchester City y el FC Barcelona

 Fotos: Diario Marca
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Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como Rodri, se ha dado un momento libre con su pareja en sus últios días de vacaciones

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El jugador está en Ibiza bien acompañado de su pareja Laura Iglesias, una médica cirujana con quien mantiene una sólida relación

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Rodri en los últimos días sonó para unirse al Real Madrid luego de coronarse campeón en el Mundial 2026 con la selección de España.

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Pero todo eso se cayó, ahora el que se perfila a ficharlo es el FC Barcelona, quien ya lanzó su primera oferta al Manchester City.

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Mientras eso sucede, Rodri se encuentra en Ibiza con su pareja y seres queridos.

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Rodri está todavía con sus días de vacaciones después de estar en el Mundial 2026 con España.

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En su viaje en Ibiza a estar en un yate viajó con su amigos cercanos.

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También disfrutó el sol y nadó junto con su pareja, a quien le jugó una broma.

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Rodri lanzó al agua a su pareja Laura Iglesias mientras estaban desde su yate.

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El Manchester City se aferra a Rodrigo Hernández y ha rechazado una primera oferta del Barcelona por él en torno a los 45 millones de euros, según informó este viernes Sky Sports.

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El centrocampista español, que aún tiene un año en su contrato, prefiere fichar por el Barcelona, pero el City no está dispuesto a venderlo a cualquier precio y quiere sacar el máximo dinero posible por un jugador que fue elegido Balón de Oro del reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Sin embargo, es cuestión de que Barcelona y Manchester City arreglen sus diferencias para que se llegue a un acuerdo por Rodri, ya que el conjunto inglés no se caracteriza por ir en contra de la voluntad de sus futbolistas y en todo momento ha dejado claro al Balón de Oro en 2024 que si llega con la oferta adecuada puede irse.

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Pese a esto, el City ha tratado en las últimas semanas de convencer a Rodri para que firmara un nuevo contrato que alargara su estancia en el Etihad Stadium más allá de 2027, cuando vence su actual acuerdo.

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Ganador de la Liga de Campeones y de varias Premier League, Rodri considera que su aventura en el City está cerrada y aprovechando la marcha del técnico español Pep Guardiola y el cambio de mando en el conjunto inglés, ahora dirigido por Enzo Maresca, desea un traspaso a LaLiga.

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