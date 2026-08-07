Las vacaciones de Rodri mientras Barcelona negocia el traspaso con el City

Rodri se fue a Ibiza, donde comparte con su pareja Laura Iglesias, quien es una médica cirujana y a quien conoció en 2014, mientras su futuro se divide entre Manchester City y el FC Barcelona
Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como Rodri, se ha dado un momento libre con su pareja en sus últios días de vacaciones
El jugador está en Ibiza bien acompañado de su pareja Laura Iglesias, una médica cirujana con quien mantiene una sólida relación
Rodri en los últimos días sonó para unirse al Real Madrid luego de coronarse campeón en el Mundial 2026 con la selección de España.
Pero todo eso se cayó, ahora el que se perfila a ficharlo es el FC Barcelona, quien ya lanzó su primera oferta al Manchester City.
Mientras eso sucede, Rodri se encuentra en Ibiza con su pareja y seres queridos.
Rodri está todavía con sus días de vacaciones después de estar en el Mundial 2026 con España.
En su viaje en Ibiza a estar en un yate viajó con su amigos cercanos.
También disfrutó el sol y nadó junto con su pareja, a quien le jugó una broma.
Rodri lanzó al agua a su pareja Laura Iglesias mientras estaban desde su yate.
El Manchester City se aferra a Rodrigo Hernández y ha rechazado una primera oferta del Barcelona por él en torno a los 45 millones de euros, según informó este viernes Sky Sports.
El centrocampista español, que aún tiene un año en su contrato, prefiere fichar por el Barcelona, pero el City no está dispuesto a venderlo a cualquier precio y quiere sacar el máximo dinero posible por un jugador que fue elegido Balón de Oro del reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Sin embargo, es cuestión de que Barcelona y Manchester City arreglen sus diferencias para que se llegue a un acuerdo por Rodri, ya que el conjunto inglés no se caracteriza por ir en contra de la voluntad de sus futbolistas y en todo momento ha dejado claro al Balón de Oro en 2024 que si llega con la oferta adecuada puede irse.
Pese a esto, el City ha tratado en las últimas semanas de convencer a Rodri para que firmara un nuevo contrato que alargara su estancia en el Etihad Stadium más allá de 2027, cuando vence su actual acuerdo.
Ganador de la Liga de Campeones y de varias Premier League, Rodri considera que su aventura en el City está cerrada y aprovechando la marcha del técnico español Pep Guardiola y el cambio de mando en el conjunto inglés, ahora dirigido por Enzo Maresca, desea un traspaso a LaLiga.