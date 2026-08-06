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Motagua vs FAS: barra salvadoreña denuncia lo que le hicieron y, ¿quién es la bella chica?

Motagua recibió al FAS de El Salvador por la segunda fecha de la Copa Centroamericana

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 20:43
Motagua vs FAS: barra salvadoreña denuncia lo que le hicieron y, ¿quién es la bella chica?
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Estas fueron algunas de las imágenes que más destacaron en la previa del Motagua vs FAS por la Copa Centroamericana. Barra salvadoreña denuncia lo que le hicieron, show de La Revo y, ¿quién es la bella chica?

 Fotos: David Romero - El Heraldo
Motagua vs FAS: barra salvadoreña denuncia lo que le hicieron y, ¿quién es la bella chica?
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Motagua recibió al equipo salvadoreño en la segunda fecha de la Copa Centroamericana. Los azules salieron con Luis Ortiz, Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo, Óscar Padilla, Denis Meléndez, Jorge Serrano, Jesús Bátiz, Alejandro Reyes y Jonathan Moya.

 Foto: David Romero - El Heraldo
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En tanto, FAS salió con Kevin Carabantes, Juan Vega, Rudy Clavel, Miguel Murillo, Jorge Cruz, José Portillo, Jonathan Nolasco, Yan Maciel, Rafael Tejeda, Edgar Medrano y Nelson Bonilla.

 Foto: David Romero - El Heraldo
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Esta bella chica se robó las miradas previo al encuentro, ella salió de los camerinos mientras el staff de Motagua se instalaba.

Foto: David Romero - El Heraldo
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La bella joven se robó varios suspiros en la previa del Motagua vs FAS por la segunda jornada de la Copa Centroamericana.

Foto: David Romero - El Heraldo
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La barra del FAS mostró su molestia e hizo una denuncia previo a su ingreso, finalmente todos pudieron estar dentro del Nacional de Tegucigalpa.

Foto: David Romero - El Heraldo
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Y es que la barra denunció que les habían aumentado el precio de los boletos solo a ellos. En sol el valor era de 150 lempiras y después les estaban cobrando 250 lempiras.

Foto: David Romero - El Heraldo
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La directiva del FAS comunicó después que pagaría el resto de los boletos para que la barra pudiese ingresar, aunque otros salvadoreños estuvieron en sectores como palco.

Foto: David Romero - El Heraldo
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Romario da Silva, quien tuvo una fea lesión en el semestre pasado, estuvo apoyando a sus compañeros pese a estar con muletas.

Foto: Cortesía Motagua
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La barra de La Revo se robó el show previo a su ingreso al Nacional, los barristas azules amenizaron con cantos.

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La barra de Motagua se instaló donde generalmente lo hacen, en el sector sul del recinto capitalino.

Foto: David Romero - El Heraldo
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Uno de los seres más queridos de Motagua estuvo presente, la famosa abuelita que no falla en el Nacional para apoyar a su amado club.

Foto: David Romero - El Heraldo
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