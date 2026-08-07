Dagoberto Rodríguez ante reprogramación de audiencia a Roosevelt Hernández: "Fiscal tampoco fue notificado"

Tegucigalpa, Honduras.- El periodista hondureño Dagoberto Rodríguez cuestionó este viernes -07 de agosto- que ni el fiscal que lleva el caso contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, haya sido notificado por los Juzgados sobre la reprogramación de la audiencia de declaración de imputado. Rodríguez compareció ante el juez que conoce el caso acompañado por su apoderada legal, Doris Ismelda Madrid, y por los periodistas Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, que forman parte de la acusación. A su llegada a los juzgados, Rodríguez afirmó que hasta el momento no han recibido ninguna comunicación formal sobre la reprogramación de la audiencia. Según explicó, tampoco los representantes del Ministerio Público habrían sido notificados por el tribunal.

“No sabemos, no hay ninguna comunicación formal; es decir, nuestros abogados y la Fiscalía no han recibido una notificación formal”, declaró el periodista ante el canal HCH. Rodríguez señaló que han sostenido conversaciones con el fiscal que lleva el caso, quien les manifestó que tampoco había recibido información oficial por parte del juzgado sobre un cambio en la fecha de la audiencia. Pese a la incertidumbre, el director de Radio Cadena Voces indicó que decidió presentarse junto a los demás denunciantes para cumplir con lo que establece la ley y garantizar el respeto al debido proceso. “Estamos esperando y aquí nos hemos hecho presente cada uno de las víctimas para cumplir con lo que establece la ley y que se siga el debido proceso en este caso”, expresó.

Asimismo, confirmó que su apoderada legal ya se encontraba en el lugar, al igual que algunos de los periodistas que participan en la querella y en la denuncia contra el exjerarca militar. Rodríguez dijo que permanecerán a la espera de la decisión que adopte el juez en los próximos minutos respecto al desarrollo de la audiencia y al curso del proceso judicial.

Caso contra Roosevelt Hernández