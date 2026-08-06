Organizaciones denuncian tácticas dilatorias en proceso contra Roosevelt Hernández y exigen justicia pronta

Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) denunciaron este jueves 6 de agosto que la defensa del general en condición de retiro Roosevelt Hernández estaría recurriendo a maniobras procesales para retrasar el proceso penal que enfrenta por presuntos delitos cometidos contra periodistas y por atentados a la libertad de prensa y de expresión. A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones manifestaron su preocupación por lo que califican como un uso abusivo de recursos legales para prolongar el juicio. "La utilización abusiva de mecanismos procesales para retardar la acción de la justicia constituye una afrenta al Estado de Derecho, vulnera el derecho de las víctimas a obtener justicia dentro de un plazo razonable y debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia", señalaron.

Las organizaciones sostuvieron que los ataques contra periodistas no solo afectan a las víctimas directas, sino que también representan una amenaza para el ejercicio de la libertad de expresión y el funcionamiento de la democracia. En el pronunciamiento también recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen la obligación de garantizar investigaciones y procesos judiciales eficaces, oportunos y libres de obstáculos que favorezcan la impunidad en casos relacionados con la libertad de expresión. Por ello, hicieron un llamado al Poder Judicial para actuar con independencia y apego a la Constitución, rechazando cualquier acción que retrase injustificadamente el proceso. "Los tribunales no pueden convertirse en instrumentos para favorecer la impunidad ni permitir que las dilatorias sustituyan la justicia", expresaron. Asimismo, las organizaciones enfatizaron que ninguna persona debe recibir un trato privilegiado por su cargo o investidura. "La investidura militar, el poder político o la posición de un alto exfuncionario no pueden convertirse en privilegios procesales. En un Estado democrático nadie está por encima de la ley", indica el comunicado.