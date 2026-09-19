Real España vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España que hasta hoy comanda Mauro Reyes, recibe al Motagua de Javier López por la octava jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Morazán. Los 'Aurinegros' llegan invictos hasta esta fecha pese a que pasaron por el problema de la renuncia de su técnico Jeaustin Campos, por lo que Reyes tomó el control y no le ha ido mal.

Mientras que el Motagua, quien ya perdió dos juegos, uno ante Estrella Roja y el otro en el clásico ante Olimpia, ha venido con altos y bajos, pese a ello, está en la parte alta de la tabla y también se metió a semifinales de la Copa Centroamericana. El duelo promete un choque de alto poder. Estos equipos en sus últimos tres encuentros no se han hecho nada, han igualado 1-1, 2-2 y 1-1, por lo que esta noche quieren un triunfo.

Real España en su último juego igualó como visitante ante el Olancho FC, quien le sacó el triunfo de la bolsa en el último suspiro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hablando de Motagua en liga, derrotó al Génesis por la mínima y por el torneo de Concacaf igualó sin goles contra el Alianza FC.

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