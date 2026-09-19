Imágenes impactantes: Así fue el trágico accidente donde murió el padre del exjugador Alfredo Mejía

El fútbol hondureño está de luto. Impactantes imágenes de la escena donde perdió la vida el padre del exjugador Alfredo Mejía.
Una persona perdió la vida este sábado en un accidente de tránsito ocurrido en El Negrito, Yoro.
El fallecido fue identificado como Alfredo Mejía, quien se conducía en una camioneta Ford Escape azul.
El accidente ocurrió en la carretera RN-23, cerca del sector de Cuyamapa.
Según los primeros reportes, en el percance también estuvo involucrado un camión.
El fuerte impacto provocó graves daños en la parte frontal de la camioneta.
Las imágenes del vehículo muestran la magnitud de la colisión registrada en la zona.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes.
Las autoridades recopilan indicios para determinar las causas del accidente. Hasta el momento se maneja que fue causado por despiste.
Alfredo Mejía era padre de la actual vicealcaldesa de El Negrito, Mariela Mejía.
También era padre del exfutbolista hondureño Alfredo Mejía, quien tuvo una destacada carrera profesional como fu.
El exjugador defendió los colores de equipos como Real España, Marathón y Motagua.
Además, desarrolló parte de su carrera en el fútbol de Grecia con Panthrakikos, Levidiakos y Xanthi.
Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y habitantes de El Negrito expresaron sus muestras de pesar.
La esposa de Alfredo Mejía (padre) también viajaba en la camioneta y resultó herida en el accidente.
La mujer fue trasladada a un centro asistencial de la zona, mientras las autoridades continúan investigando el fatal percance.