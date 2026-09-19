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Imágenes impactantes: Así fue el trágico accidente donde murió el padre del exjugador Alfredo Mejía

La esposa de Alfredo Mejía (padre) también viajaba en la camioneta y resultó herida en el accidente

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 12:43
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El fútbol hondureño está de luto. Impactantes imágenes de la escena donde perdió la vida el padre del exjugador Alfredo Mejía.

 Fotos: Cortesía.
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Una persona perdió la vida este sábado en un accidente de tránsito ocurrido en El Negrito, Yoro.
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El fallecido fue identificado como Alfredo Mejía, quien se conducía en una camioneta Ford Escape azul.
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El accidente ocurrió en la carretera RN-23, cerca del sector de Cuyamapa.
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Según los primeros reportes, en el percance también estuvo involucrado un camión.
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El fuerte impacto provocó graves daños en la parte frontal de la camioneta.
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Las imágenes del vehículo muestran la magnitud de la colisión registrada en la zona.
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Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes.
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Las autoridades recopilan indicios para determinar las causas del accidente. Hasta el momento se maneja que fue causado por despiste.

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Alfredo Mejía era padre de la actual vicealcaldesa de El Negrito, Mariela Mejía.
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También era padre del exfutbolista hondureño Alfredo Mejía, quien tuvo una destacada carrera profesional como fu.
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El exjugador defendió los colores de equipos como Real España, Marathón y Motagua.
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Además, desarrolló parte de su carrera en el fútbol de Grecia con Panthrakikos, Levidiakos y Xanthi.
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Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y habitantes de El Negrito expresaron sus muestras de pesar.
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La esposa de Alfredo Mejía (padre) también viajaba en la camioneta y resultó herida en el accidente.
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La mujer fue trasladada a un centro asistencial de la zona, mientras las autoridades continúan investigando el fatal percance.
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