Cecilia García sorprende con confesión sobre su relación con Agustín Auzmendi: “No vamos a...”

Cecilia García impacta a todos con su confesión sobre la boda con el exjugador de Motagua, Rodrigo Auzmendi.
La relación entre la hondureña Cecilia García y el delantero argentino Agustín Auzmendi continúa dando de qué hablar.
La pareja atraviesa una de las etapas más importantes de su romance luego de comprometerse y comenzar a preparar su boda.
Cecilia García, exreina de belleza hondureña, y Auzmendi han fortalecido su relación con el paso del tiempo.
La hondureña reveló que la ceremonia no se realizará en Honduras, sino en Argentina, país natal del futbolista.
"No vamos a casarnos en Honduras. Será acá en Argentina", confesó Cecilia al hablar sobre los planes de la pareja.
La boda está programada para diciembre de 2027, aunque todavía quedan varios detalles por definir.
"Nuestra boda es en diciembre del 2027 . Te diría que va a ser íntima, pero ya viendo la lista de invitados, creo que de íntima no tiene nada JAJAJA . Hay muchísima gente que queremos que esté con nosotros ese día", explicó Cecilia.
La pareja también tendrá una ceremonia civil mucho más reservada y alejada de una gran celebración.
"En lo civil sí no vamos a hacer nada grande, va a ser súper íntimo", detalló la hondureña.
Cecilia reconoció que todavía no han definido la fecha exacta para realizar el matrimonio civil.
"Todavía no sabemos bien qué fecha sería la civil, así que tenemos varias cositas por definir todavía. Pero lo bueno es que tenemos tiempoo", agregó.
La prometida de Auzmendi también adelantó que compartirá con sus seguidores parte del proceso de organización de la boda.
"Estamos recién empezando a organizar todo y creo que les voy a ir contando el proceso porque hay demasiadas cosas que quiero hacer", comentó Cecilia.
Uno de los momentos que más ilusiona a la hondureña es la búsqueda de su vestido de novia, para el cual analiza dos diseñadoras.
"Y el dress hunting. Eso sí se los voy a documentar todo porque estoy demasiado emocionada por esa parte jajaja. Estoy entre dos diseñadoras, una hondureña y la otra es de acá, Argentina. Así que estamos viendo", contó.