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Se instala sistema de cámaras de videovigilancia en el estadio Morazán

Debido a muchos actos no permitidos dentro de los estadios, en San Pedro Sula ha comenzado a instalar en el Morazán para mantener un mejor control y registro entre los aficionados que hagan ingreso y no tengan orden dentro del mismo

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 16:29
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Debido a muchos actos no permitidos dentro de los estadios, en San Pedro Sula ha comenzado a instalar en el Morazán para mantener un mejor control y registro entre los aficionados que hagan ingreso y no tengan orden dentro del mismo
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La tecnología también va de la mano con la seguridad por lo que se ha empezado a implementar en estadios del fútbol hondureño.

 Foto: Cortesía Liga Hondubet
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Ahora el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Cortés, tendrá un sistema de alta gama de seguridad, el cual está distribuido en puntos estratégicos del recinto.

 Foto: Cortesía Liga Hondubet
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Este nuevo sistema de cámaras de seguridad se estrenará con el juego del Real España ante el Motagua por la jornada 8 del tonroe Apertura 2026.

 Foto: Cortesía Liga Hondubet
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Todo este sistema de seguridad tendrá personal exclusivamente atendiendo cada una de las diferentes cámaras que se han colocado en el estadio.
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En caso de cualquier disturbio entre aficionados, se estará revisando quién fue el encargado de ocasionarlo.
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Además de tener las cámaras en diferentes puntos, también se cuentan con radios para notificar a elementos de seguridad rápidamente que se presenten en dicha zona que hayan detectado un problema
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Más de 15 cámaras se han instalado en el estadio Morazán donde se estará enfando a graderías, pasillos y también fuera del mismo
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Ahora el estadio Morazán cuenta con este sistema de seguridad con el que se busca tener un mayor control ante aficionados que anteriormente se han encargado de armar zafarranchos en estos escenarios.
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Un ejemplo de donde se instalaron las cámaras. Unas de ellas son visibles, otras están en puntos estratégicos
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Todo se estará revisando en tiempo real, de haber un disturbio se alertará rápidamente y hasta podría haber sanción para aficionados que sean captados.

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Además de las cámaras, elementos de la Policía Nacional también estarán dando seguridad dentro, fuera y con diferentes anillos del inmueble.
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