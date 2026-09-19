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Gabriel Araújo revela la traición que le hizo Olimpia e impacta a todos los aficionados

Araújo aseguró que siempre buscó mantener una relación correcta con el club

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 16:05
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Gabriel Araújo rompe el silencio tras salir de Olimpia y revela la "mala pasada" que le hicieron los directivos.

 Fotos: Cortesía.
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Gabriel Araújo llegó a Olimpia como uno de los refuerzos extranjeros que buscaban aportar experiencia y seguridad en la defensa del conjunto merengue.
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Durante su etapa con el club, el futbolista brasileño consiguió conquistar títulos y fue parte de importantes campañas nacionales e internacionales.
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Araújo también tuvo protagonismo en partidos de la Liga Nacional y en la Copa Centroamericana, donde dejó momentos importantes con la camiseta blanca.
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Uno de ellos fue el gol que marcó en la Liga de Campeones de Concacaf 2022, que llevó a Olimpia a coronarse campeón del certamen.

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Con el paso de los años, el defensor también celebró varios campeonatos de la Liga Nacional junto al conjunto capitalino.
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Sin embargo, su salida de Olimpia terminó siendo inesperada para él y aficionados, que le guardaban gran aprecio.
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Ahora, después de su salida del equipo, Gabriel Araújo decidió romper el silencio y contar cómo vivió sus últimos días como jugador del Viejo León.
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"Terminé el contrato, fue una cosa que, bien sincero, yo no quería salir así", comenzó diciendo en charla con el tiktoker Bryan La Playa.
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El brasileño explicó que durante la espera de renovación de su contrato siempre fue fiel a la institución.
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"Siempre cuando iba a renovar el contrato con Olimpia, era siempre hablar, los miraba en la cara, vamos a hacer eso y todo".
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Araújo aseguró que siempre buscó mantener una relación correcta con el club y cumplir con todo lo que se hablaba durante las negociaciones.
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Sin embargo, la forma en que recibió la noticia de su salida fue lo que más le sorprendió.
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"En la hora de despedir, no fue como yo esperaba, fue por un mensaje, y eso... Después de todo que vos haces por un equipo, y vas a ser despachado por un mensaje".
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El exjugador olimpista dejó claro que no pretende colocarse por encima de nadie, pero considera que sus números y sus logros hablan de lo que aportó durante su estadía.
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"Mira, yo no estoy diciendo que soy la gran cosa así... pero yo hice algo", finalizó diciendo.
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