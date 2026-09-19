Gabriel Araújo revela la traición que le hizo Olimpia e impacta a todos los aficionados

Gabriel Araújo rompe el silencio tras salir de Olimpia y revela la "mala pasada" que le hicieron los directivos.
Gabriel Araújo llegó a Olimpia como uno de los refuerzos extranjeros que buscaban aportar experiencia y seguridad en la defensa del conjunto merengue.
Durante su etapa con el club, el futbolista brasileño consiguió conquistar títulos y fue parte de importantes campañas nacionales e internacionales.
Araújo también tuvo protagonismo en partidos de la Liga Nacional y en la Copa Centroamericana, donde dejó momentos importantes con la camiseta blanca.
Uno de ellos fue el gol que marcó en la Liga de Campeones de Concacaf 2022, que llevó a Olimpia a coronarse campeón del certamen.
Con el paso de los años, el defensor también celebró varios campeonatos de la Liga Nacional junto al conjunto capitalino.
Sin embargo, su salida de Olimpia terminó siendo inesperada para él y aficionados, que le guardaban gran aprecio.
Ahora, después de su salida del equipo, Gabriel Araújo decidió romper el silencio y contar cómo vivió sus últimos días como jugador del Viejo León.
"Terminé el contrato, fue una cosa que, bien sincero, yo no quería salir así", comenzó diciendo en charla con el tiktoker Bryan La Playa.
El brasileño explicó que durante la espera de renovación de su contrato siempre fue fiel a la institución.
"Siempre cuando iba a renovar el contrato con Olimpia, era siempre hablar, los miraba en la cara, vamos a hacer eso y todo".
Araújo aseguró que siempre buscó mantener una relación correcta con el club y cumplir con todo lo que se hablaba durante las negociaciones.
Sin embargo, la forma en que recibió la noticia de su salida fue lo que más le sorprendió.
"En la hora de despedir, no fue como yo esperaba, fue por un mensaje, y eso... Después de todo que vos haces por un equipo, y vas a ser despachado por un mensaje".
El exjugador olimpista dejó claro que no pretende colocarse por encima de nadie, pero considera que sus números y sus logros hablan de lo que aportó durante su estadía.
"Mira, yo no estoy diciendo que soy la gran cosa así... pero yo hice algo", finalizó diciendo.