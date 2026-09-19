Legendario cronista deportivo ahora pide en las calles de La Ceiba para sobrevivir: su cruel situación

La vida no es buena para todos. A unos les va bien y otros deben ver cómo subsisten día a día. Así es el caso de un reconocido cronista deportivo hondureño que ahora pide en La Ceiba para poder comer. Esta es su cruel realidad.
Se trata de Nahún Palacios, quien por un poco más de cuatro décadas su voz fue el eco de los goles y las hazañas deportivas que vibraron en todo el país. Hoy su realidad es bastante triste.
Palacios ya no narra partidos, sino que pide ayuda para sobrevivir. Actualmente tiene 62 años y fue diagnosticado con diabetes tipo 2 en medio de la precariedad económica.
Por 28 años narró y comentó partidos de Liga Nacional para Radio América, y un poco más de dos décadas estuvo en canales de televisión y radios locales.
Actualmente, el panorama para el veterano cronista deportivo ha cambiado drásticamente. Al no contar con un empleo, Nahún se ha visto obligado a acudir a la solidaridad de la ciudadanía en las calles de la ciudad de La Ceiba, Atlántida.
"Necesito ayuda porque gasto más de tres mil lempiras al mes solo en medicamentos. A eso hay que agregar la dieta que uno debe llevar y ya no hay trabajo para mí", relató Palacios con una mezcla de resignación y esperanza.
Palacios vive solo en el populoso barrio La Julia de La Ceiba, actualmente enfrenta los gastos propios de su edad y condición médica.
Aunque cuenta con el apoyo invaluable de su hijo para el pago de su apartamento, "los costos de laenfermedad del azúcar, los insumos médicos y la alimentación especial superan lo que consigo", manifestó.
Ante esta realidad se ha visto obligado a salir a las calles a cuidar vehículos en el centro de La Ceiba, para agenciarse de algunos lempiras que le dan los conductores. Antes laboraba como cronista deportivo en Radio América y otros medios.
Nahún Palacios frecuenta el centro de La Ceiba y el barrio La Julia. Pide ayuda para tratar su diabetes tipo 2 y salir adelante ya que tiene años sin un empleo formal.