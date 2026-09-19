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Legendario cronista deportivo ahora pide en las calles de La Ceiba para sobrevivir: su cruel situación

El cronista deportivo laboró por casi 30 años en una de las radios más importantes de Honduras y ahora pide dinero en las calles de La Ceiba

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 15:20
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La vida no es buena para todos. A unos les va bien y otros deben ver cómo subsisten día a día. Así es el caso de un reconocido cronista deportivo hondureño que ahora pide en La Ceiba para poder comer. Esta es su cruel realidad.

 Fotos: Cortesía redes
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Se trata de Nahún Palacios, quien por un poco más de cuatro décadas su voz fue el eco de los goles y las hazañas deportivas que vibraron en todo el país. Hoy su realidad es bastante triste.

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Palacios ya no narra partidos, sino que pide ayuda para sobrevivir. Actualmente tiene 62 años y fue diagnosticado con diabetes tipo 2 en medio de la precariedad económica.

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Por 28 años narró y comentó partidos de Liga Nacional para Radio América, y un poco más de dos décadas estuvo en canales de televisión y radios locales.

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Actualmente, el panorama para el veterano cronista deportivo ha cambiado drásticamente. Al no contar con un empleo, Nahún se ha visto obligado a acudir a la solidaridad de la ciudadanía en las calles de la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

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"Necesito ayuda porque gasto más de tres mil lempiras al mes solo en medicamentos. A eso hay que agregar la dieta que uno debe llevar y ya no hay trabajo para mí", relató Palacios con una mezcla de resignación y esperanza.

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Palacios vive solo en el populoso barrio La Julia de La Ceiba, actualmente enfrenta los gastos propios de su edad y condición médica.

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Aunque cuenta con el apoyo invaluable de su hijo para el pago de su apartamento, "los costos de laenfermedad del azúcar, los insumos médicos y la alimentación especial superan lo que consigo", manifestó.

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Ante esta realidad se ha visto obligado a salir a las calles a cuidar vehículos en el centro de La Ceiba, para agenciarse de algunos lempiras que le dan los conductores. Antes laboraba como cronista deportivo en Radio América y otros medios.

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Nahún Palacios frecuenta el centro de La Ceiba y el barrio La Julia. Pide ayuda para tratar su diabetes tipo 2 y salir adelante ya que tiene años sin un empleo formal.

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