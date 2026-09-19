¡Llueve en Tegucigalpa! Tormenta refresca la tarde en diferentes sectores de la capital

Una fuerte lluvia se registró durante la tarde de este sábado en Tegucigalpa, dando así un poco de alegría a los capitalinos que se encontraban en crisis ante la sequía que enfrenta el país.
La lluvia finalmente dio tregua a los capitalinos. Las precipitaciones comenzaron a intensificarse en varios sectores de la capital, donde en pocos minutos la lluvia cubrió calles y avenidas.
En fotos tomadas por EL HERALDO se logra observar el cielo completamente nublado ante las intensas lluvias.
Sectores del anillo periférico, el bulevar Suyapa y otras zonas de la capital registraron intensas lluvias durante varios minutos, provocando que el nivel del agua creciera en las calles.
La jornada lluviosa se presentó luego de que el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronosticara para este sábado lluvias y chubascos, acompañados de actividad eléctrica, en buena parte del territorio hondureño.
Y es que Honduras está atravesando una crisis de agua en los últimos meses ante el prolongamiento del fenómeno de El Niño, provocando la pérdida de cultivos en varias zonas.
Cabe mencionar que ante la prolongada sequí, el país procederá a partir de la próxima semana a realizar una veintena de vuelos que provocarán una “estimulación artificial” de las nubes para que llueva.
Según las proyecciones de las autoridades hondureñas, se buscará que las lluvias tengan una cobertura de alrededor de 2,3 millones de hectáreas.
La capital, con una población de dos millones de habitantes, sufre drásticos racionamientos de agua, por lo que esta se suministra a los usuarios cada 12 días, a partir de esta semana.
Se prevé que las precipitaciones caigan en las regiones más afectadas, como el denominado Corredor Seco, que abarca territorios de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala cercanos al Pacífico.