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Con preparadas coreografías y atuendos cívicos, palillonas del Hibueras rindieron honor a la patria

Hermosas palillonas del Instituto Mixto Hibueras dieron lo mejor de ellas luego de meses de preparación para los desfiles patrios, con atuendos cívicos y coreografías espectaculares

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 21:32
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Las hermosas palillonas del Instituto Mixto Hibueras rindieron honor a la patria durante los desfiles conmemorativos por el 205 aniversario de la independencia de Honduras. Aquí las fotos de las alumnas:

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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Con sus bastones en mano y al ritmo de la banda, las estudiantes avanzaron las calles capitalinas demostrando coordinación y entusiasmo frente al público.
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La presentación de las palillonas estuvo acompañada por movimientos sincronizados, pasos coordinados y coreografías preparadas para esta celebración.
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La música de la banda marcó el ritmo de la presentación y permitió que las palillonas desarrollaran sus coreografías de manera coordinada.

 Foto: Cortesía a EL HERALDO
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Esta pequeñita fue la mascota del instituto y se robó el corazón de los capitalinos con su ternura.

 Foto: Cortesía a EL HERALDO
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Los atuendos cívicos también formaron parte importante de la presentación.
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Las estudiantes lucieron sus vestuarios azul y blanco acorde con la celebración de las fiestas patrias.
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A cada paso, las jóvenes mantuvieron la concentración para ejecutar las diferentes rutinas mientras eran observadas por los asistentes que se encontraban a lo largo del recorrido.
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En medio del ambiente festivo, las palillonas del Instituto Mixto Hibueras captaron las miradas del público con su presentación.
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Entre música, coreografías y atuendos cívicos, las estudiantes participaron en la celebración del 205 aniversario de la independencia de Honduras, llevando su entusiasmo y dedicación al recorrido patrio.
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