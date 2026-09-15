Con preparadas coreografías y atuendos cívicos, palillonas del Hibueras rindieron honor a la patria

Las hermosas palillonas del Instituto Mixto Hibueras rindieron honor a la patria durante los desfiles conmemorativos por el 205 aniversario de la independencia de Honduras. Aquí las fotos de las alumnas:
Con sus bastones en mano y al ritmo de la banda, las estudiantes avanzaron las calles capitalinas demostrando coordinación y entusiasmo frente al público.
La presentación de las palillonas estuvo acompañada por movimientos sincronizados, pasos coordinados y coreografías preparadas para esta celebración.
La música de la banda marcó el ritmo de la presentación y permitió que las palillonas desarrollaran sus coreografías de manera coordinada.
Esta pequeñita fue la mascota del instituto y se robó el corazón de los capitalinos con su ternura.
Los atuendos cívicos también formaron parte importante de la presentación.
Las estudiantes lucieron sus vestuarios azul y blanco acorde con la celebración de las fiestas patrias.
A cada paso, las jóvenes mantuvieron la concentración para ejecutar las diferentes rutinas mientras eran observadas por los asistentes que se encontraban a lo largo del recorrido.
En medio del ambiente festivo, las palillonas del Instituto Mixto Hibueras captaron las miradas del público con su presentación.
Entre música, coreografías y atuendos cívicos, las estudiantes participaron en la celebración del 205 aniversario de la independencia de Honduras, llevando su entusiasmo y dedicación al recorrido patrio.