  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Inspirados en la cultura maya: así fueron los trajes de las palillonas del Central Vicente Cáceres

Con trajes negros y dorados, inspirados en la cultura maya, las palillonas del Instituto Central Vicente Cáceres desfilaron este 15 de septiembre del 2026

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 17:10
Inspirados en la cultura maya: así fueron los trajes de las palillonas del Central Vicente Cáceres
1 de 10

Andrea Sophía Sánchez Barrientos y Amy Alessandra Andrade Moreno son dos destacadas palillonas del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC)

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Inspirados en la cultura maya: así fueron los trajes de las palillonas del Central Vicente Cáceres
2 de 10

El Instituto Central Vicente Cáceres volvió a hacerlo y este 15 de septiembre de 2026 sorprendió una vez más con su destacada participación en los desfiles patrios.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Inspirados en la cultura maya: así fueron los trajes de las palillonas del Central Vicente Cáceres
3 de 10

Las palillonas celebraron los 205 años de independencia de Honduras con una presentación llena de elegancia, cultura e identidad nacional.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Inspirados en la cultura maya: así fueron los trajes de las palillonas del Central Vicente Cáceres
4 de 10

Este año, las palillonas del Central Vicente Cáceres lucieron un traje negro y dorado, inspirado en la cultura maya.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Inspirados en la cultura maya: así fueron los trajes de las palillonas del Central Vicente Cáceres
5 de 10

Las jóvenes destacaron con un vestuario único, acorde con las fiestas patrias y con elementos que resaltaron la identidad y las raíces de Honduras.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Inspirados en la cultura maya: así fueron los trajes de las palillonas del Central Vicente Cáceres
6 de 10

Las representantes del instituto complementaron sus atuendos con accesorios dorados que aportaron elegancia y realzaron cada uno de sus movimientos durante el desfile.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Inspirados en la cultura maya: así fueron los trajes de las palillonas del Central Vicente Cáceres
7 de 10

Andrea Sophía Sánchez Barrientos y Amy Alessandra Andrade Moreno sobresalieron entre las palillonas que engalanaron la participación del emblemático centro educativo.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Inspirados en la cultura maya: así fueron los trajes de las palillonas del Central Vicente Cáceres
8 de 10

Por años, el Instituto Central Vicente Cáceres se ha consolidado como uno de los colegios más esperados durante las celebraciones de independencia.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Inspirados en la cultura maya: así fueron los trajes de las palillonas del Central Vicente Cáceres
9 de 10

Su participación en los desfiles patrios genera expectativa entre el público quienes esperan disfrutar de sus presentaciones, coreografías y llamativos vestuarios.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Inspirados en la cultura maya: así fueron los trajes de las palillonas del Central Vicente Cáceres
10 de 10

Este 2026, el emblemático Instituto Central Vicente Cáceres volvió a destacar, mientras sus palillonas demostraron preparación, disciplina y orgullo por la identidad hondureña.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Cargar más fotos