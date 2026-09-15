Inspirados en la cultura maya: así fueron los trajes de las palillonas del Central Vicente Cáceres

Andrea Sophía Sánchez Barrientos y Amy Alessandra Andrade Moreno son dos destacadas palillonas del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC)
El Instituto Central Vicente Cáceres volvió a hacerlo y este 15 de septiembre de 2026 sorprendió una vez más con su destacada participación en los desfiles patrios.
Las palillonas celebraron los 205 años de independencia de Honduras con una presentación llena de elegancia, cultura e identidad nacional.
Este año, las palillonas del Central Vicente Cáceres lucieron un traje negro y dorado, inspirado en la cultura maya.
Las jóvenes destacaron con un vestuario único, acorde con las fiestas patrias y con elementos que resaltaron la identidad y las raíces de Honduras.
Las representantes del instituto complementaron sus atuendos con accesorios dorados que aportaron elegancia y realzaron cada uno de sus movimientos durante el desfile.
Andrea Sophía Sánchez Barrientos y Amy Alessandra Andrade Moreno sobresalieron entre las palillonas que engalanaron la participación del emblemático centro educativo.
Por años, el Instituto Central Vicente Cáceres se ha consolidado como uno de los colegios más esperados durante las celebraciones de independencia.
Su participación en los desfiles patrios genera expectativa entre el público quienes esperan disfrutar de sus presentaciones, coreografías y llamativos vestuarios.
Este 2026, el emblemático Instituto Central Vicente Cáceres volvió a destacar, mientras sus palillonas demostraron preparación, disciplina y orgullo por la identidad hondureña.