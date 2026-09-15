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Todas unas reinas: así lucieron las palillonas del España Jesús Milla Selva este 15 de septiembre del 2026

Con elegantes trajes plateados, detalles en azul marino y sofisticados tocados, las palillonas del España Jesús Milla Selva destacaron durante los desfiles patrios de este 15 de septiembre 2026

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 16:17
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Las palillonas del Milla Selva son, año tras año, unas de las más esperadas por los asistentes, gracias a sus elegantes trajes y sus cuidadas presentaciones.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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Este año, las estudiantes sorprendieron con un sofisticado atuendo que combinó el color plateado con el azul marino, acompañado de un hermoso tocado en el cabello.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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Las palillonas lucieron un traje de diseño elegante, con una falda azul marino y una parte superior plateada que resaltó durante su recorrido.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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La parte superior del vestuario se ajustaba al cuerpo, mientras que los detalles plateados aportaban brillo y sofisticación a la presentación.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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Las estudiantes complementaron sus atuendos con pequeños tocados en el cuello y botas plateadas, que armonizaban con el diseño de sus trajes.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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Más de 20 palillonas conforman el cuadro de esta institución educativa y, este 15 de septiembre, volvieron a destacar durante su participación en los desfiles patrios.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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Con sus movimientos coordinados y su elegancia, las jóvenes demostraron el resultado de meses de preparación y ensayos.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO a
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Las palillonas del Instituto España Jesús Milla Selva se caracterizan por presentar atuendos sofisticados y acordes con la celebración de independencia.

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Este año, las estudiantes volvieron a captar la atención de los asistentes con su estilo, brillo y entusiasmo, convirtiéndose en protagonistas de la fiesta patria.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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Las palillonas del Milla Selva volvieron a captar la atención del público durante la celebración de los 205 años de independencia.

Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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