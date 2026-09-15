Todas unas reinas: así lucieron las palillonas del España Jesús Milla Selva este 15 de septiembre del 2026

Las palillonas del Milla Selva son, año tras año, unas de las más esperadas por los asistentes, gracias a sus elegantes trajes y sus cuidadas presentaciones.
Este año, las estudiantes sorprendieron con un sofisticado atuendo que combinó el color plateado con el azul marino, acompañado de un hermoso tocado en el cabello.
Las palillonas lucieron un traje de diseño elegante, con una falda azul marino y una parte superior plateada que resaltó durante su recorrido.
La parte superior del vestuario se ajustaba al cuerpo, mientras que los detalles plateados aportaban brillo y sofisticación a la presentación.
Las estudiantes complementaron sus atuendos con pequeños tocados en el cuello y botas plateadas, que armonizaban con el diseño de sus trajes.
Más de 20 palillonas conforman el cuadro de esta institución educativa y, este 15 de septiembre, volvieron a destacar durante su participación en los desfiles patrios.
Con sus movimientos coordinados y su elegancia, las jóvenes demostraron el resultado de meses de preparación y ensayos.
Las palillonas del Instituto España Jesús Milla Selva se caracterizan por presentar atuendos sofisticados y acordes con la celebración de independencia.
Este año, las estudiantes volvieron a captar la atención de los asistentes con su estilo, brillo y entusiasmo, convirtiéndose en protagonistas de la fiesta patria.
Las palillonas del Milla Selva volvieron a captar la atención del público durante la celebración de los 205 años de independencia.