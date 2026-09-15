Las palillonas del Jesús Aguilar Paz deslumbran con sus brillantes trajes verdes este 15 de septiembre

Las bellas palillonas del Instituto Jesús Aguilar Paz se robaron los aplausos este 15 de septiembre, durante la celebración de los 205 años de independencia patria.
Para esta celebración de independencia, las estudiantes optaron por un sofisticado peinado recogido en un elegante moño, que complementó sus atuendos y resaltó su presencia durante los desfiles.
Las palillonas del Instituto Jesús Aguilar Paz lucieron un traje diferente al de otras ocasiones, con un diseño moderno que incluía un short y un cuello alto, tipo tortuga.
El atuendo, elaborado con brillantes lentejuelas de color verde, captó la atención de los asistentes y se convirtió en uno de los elementos más destacados de su presentación.
Con su elegancia, coordinación y entusiasmo, las palillonas del Jesús Aguilar Paz se posicionaron entre las agrupaciones que más aplausos recibieron durante la celebración.
El color verde fue el gran protagonista de su vestuario, un tono que aportó uniformidad y brillo a la presentación de las estudiantes.
Las jóvenes demostraron que los meses de preparación y ensayos valieron la pena, al desfilar con seguridad y energía frente al público hondureño.
Cada detalle de su presentación, desde el peinado hasta el diseño de sus trajes, fue cuidadosamente elegido para resaltar su participación en las fiestas patrias.
Maylin Amador fue la capitana de las palillonas del Instituto Jesús Aguilar Paz durante este 2026. Su presencia destacó entre las integrantes de la agrupación.
El color verde de sus ojos resaltó con el tono de su traje, mientras encabezaba la presentación de las palillonas durante los desfiles del 15 de septiembre.