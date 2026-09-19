Mujer muere tras ataque armado dentro de un billar en Baracoa, Cortés

Cortés, Honduras.- Una mujer perdió la vida la noche del viernes -18 de septiembre- tras ser atacada con arma de fuego dentro de un billar ubicado en la comunidad de El Sofoco, sector de Baracoa, Cortés. De acuerdo con la información preliminar proporcionada en medios locales, el hecho violento ocurrió cuando la víctima, identificada preliminarmente como Yulisa Mejía, se encontraba en el establecimiento. Sujetos desconocidos llegaron al billar y comenzaron a disparar contra Mejía en reiteradas ocasiones.

Los impactos de bala le provocaron heridas que terminaron causándole la muerte en el lugar donde ocurrió el ataque, dejando su cuerpo tendido en el suelo. Aunque una primera versión indica que la mujer se encontraba trabajando en el billar al momento de la agresión, otra información preliminar señala que solo estaba departiendo en el establecimiento. Serán las autoridades quienes verifiquen ambas versiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Hasta el momento, se desconocen mayores detalles sobre el motivo del ataque armado ocurrido en la comunidad de El Sofoco. Tampoco se ha informado la identidad de los responsables del hecho, quienes huyeron del lugar después de realizar los disparos.