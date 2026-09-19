Al menos 14 heridos deja accidente de vehículo tipo paila en carretera de Lempira

Lempira, Honduras.- Al menos 14 personas heridas dejó un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que comunica Erandique con Maiquira, en el municipio de San Francisco, departamento de Lempira. Los heridos se trasladaban a bordo de un carro tipo paila. De manera preliminar, se informó que una falla en los frenos habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad. Se estima que a bordo del vehículo viajaban más de 15 personas, quienes se dirigían hacia la feria de Erandique para comprar alimentos.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de este sábado 19 de septiembre. Varios heridos ya están recibiendo atención médicda. De forma preliminar, se informó que al Hospital Juan Manuel Gálvez ingresaron 14 personas heridas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los lesionados se encuentra una mujer embarazada y, de manera preliminar, también habría menores de edad. Uno de los afectados, cuya esposa resultó con heridas de mayor gravedad y permanece interna, relató que el vehículo comenzó a zigzaguear, por lo que algunos de los pasajeros decidieron lanzarse de la paila para evitar resultar lesionados.