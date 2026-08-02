Un muerto y varios heridos tras colisión en tercera avenida de Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- Un accidente de tránsito ocurrido a altas horas de la noche del sábado en la tercera avenida de Comayagüela dejó una persona muerta y varias heridas, luego de que un vehículo turismo impactara contra la paila de un pickup en la que se transportaban cinco personas.

Según la información preliminar, las víctimas viajaban en la parte trasera del pickup cuando, al llegar a un cruce, fueron embestidas por el turismo color azul que presuntamente no realizó el alto correspondiente en la esquina.