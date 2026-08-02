Un muerto y varios heridos tras colisión en tercera avenida de Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- Un accidente de tránsito ocurrido a altas horas de la noche del sábado en la tercera avenida de Comayagüela dejó una persona muerta y varias heridas, luego de que un vehículo turismo impactara contra la paila de un pickup en la que se transportaban cinco personas.
Según la información preliminar, las víctimas viajaban en la parte trasera del pickup cuando, al llegar a un cruce, fueron embestidas por el turismo color azul que presuntamente no realizó el alto correspondiente en la esquina.
El impacto fue tan fuerte que las cinco personas que iban en la paila salieron expulsadas por el aire y cayeron violentamente sobre el pavimento. Una de ellas quedó gravemente herida en la escena y agonizó durante varios minutos antes de fallecer.
Entre los heridos se encontraba una mujer que presentaba lesiones de consideración, por lo que fue atendida por equipos de emergencia y trasladada al Hospital Escuela. Los demás lesionados también recibieron asistencia médica en el lugar y posteriormente fueron movilizados para su evaluación.
Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a la persona fallecida ni a los demás ocupantes del pickup.
Uno de los conductores fue requerido por las autoridades para continuar con las investigaciones que permitan deducir responsabilidades.