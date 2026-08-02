“No he dejado de salir de velorios”: dura confesión de la pareja de la chef Sandra tras su muerte

A casi dos meses de la muerte de la reconocida chef y presentadora hondureña Sandra Díaz del Valle, de 46 años, su pareja, Juan Fernando Lobo, abrió su corazón y compartió cómo ha vivido su realidad tras la pérdida.
Lobo compartió que los meses de junio y julio han sido difíciles, ya que días después de la muerte de Sandra también perdió a su padre. El también presentador había mantenido al margen sus declaraciones sobre el tema.
“Junio y julio ha sido una etapa muy difícil para mí, en la cual yo pudiera estar celebrando, pero la vida me ha dado dos golpes muy difíciles”, dijo Lobo en el podcast "En Perspectiva".
También reveló que Sandra no ha sido su única pérdida: “Primero el fallecimiento de mi esposa y días después el fallecimiento de mi papá".
Lobo agregó: “No he dejado de salir de ambientes de velorios, de misas, de estar en ese plano, con un hueco aquí horrible de dolor”.
Con resignación, aceptó que el amor por Sandra siempre permanecerá con él, pero aseguró que la vida debe continuar. “Como me han estado diciendo la familia, los amigos que lo quieren, el amor siempre, el recuerdo siempre, pero la vida continúa”, expresó.
La realidad de Lobo tras la partida de Sandra sigue siendo difícil. Compartió cómo enfrenta los momentos de soledad después de sus jornadas laborales. “Lo veo en las noches cuando salimos del trabajo y llego a mi apartamento. Lo primero que hago siempre me gusta, tengo una ventana con una vista a la ciudad y lo primero que hago: aquí está Sandra conmigo, le doy el beso a ella”, relató señalando el anillo que porta en su mano.
También recordó el difícil momento en el que le dio el último adiós a la chef y presentadora hondureña. “El primer día del velorio me nació, no sé si es Sandra utilizándome para dar ese mensaje. Hablamos de la Biblia en ese proceso, son duros los golpes, hay un propósito, Dios sabe por qué, todo hay que seguir adelante”, recordó.
Lobo contó que recibió un mensaje que decidió compartir con otras personas como una enseñanza tras la pérdida de su esposa.
“Alguien me dijo: vos como comunicador, abrí el micrófono y da el mensaje, y lo voy a compartir con todos ustedes: ámense todos los días. Fue lo primero que yo le empecé a decir a mis amigos”, manifestó.
Además, aconsejó a las parejas valorar cada momento juntos. “Si tienen una pareja, ámense todos los días, se levantan en la mañana y digan: buenos días, mi amor”, recomendó.
Con la voz quebrantada, compartió uno de los recuerdos que más le cuesta afrontar. “Para mí es que no me suene ese teléfono, el sonido que le tenía a ella todos los días, el buenos días de ella, y eso es horrible”, expresó.
“A veces escucho al fondo el sonido que le tengo a ella y de golpe quedo viendo, pero digo: ni modo”, reconoció.
La chef Sandra Díaz del Valle falleció el pasado 10 de junio de 2025. Según se informó, presentó malestares de salud durante la tarde de su cumpleaños y fue trasladada a una clínica privada. Tras recibir atención médica, su estado se complicó de manera repentina y fue llevada de emergencia al Hospital Escuela, donde llegó sin signos vitales.