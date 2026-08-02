“No he dejado de salir de velorios”: dura confesión de la pareja de la chef Sandra tras su muerte

La realidad de Lobo tras la partida de Sandra sigue siendo difícil. Compartió cómo enfrenta los momentos de soledad después de sus jornadas laborales. “Lo veo en las noches cuando salimos del trabajo y llego a mi apartamento. Lo primero que hago siempre me gusta, tengo una ventana con una vista a la ciudad y lo primero que hago: aquí está Sandra conmigo, le doy el beso a ella”, relató señalando el anillo que porta en su mano.