Pánico en Lollapalooza: Lorde para su concierto por varios desmayos entre el público

Según recogió Rolling Stone, la intérprete detuvo su actuación al menos en tres ocasiones para señalar a la seguridad del recinto la presencia de asistentes que necesitaban asistencia.
"Hay alguien que necesita ayuda aquí", indicó en uno de esos momentos, esperando a que los servicios de emergencia llegaran hasta la zona antes de retomar el concierto.
Al inicio de su actuación, la artista neozelandesa ya había hecho alusión a las condiciones climáticas con la frase "You look hot from up here", antes de interpretar algunos de los temas más reconocidos de su carrera.
Pese a las interrupciones, el repertorio incluyó canciones como "Royals", "Green Light", "Supercut" y "Ribs".
La velada tuvo además un momento destacado con la aparición de Charli XCX, con quien interpretó "Girl, So Confusing", colaboración que ambas artistas lanzaron de forma conjunta.
Se trata del regreso de Lorde a Lollapalooza, festival en el que ya había actuado en 2014 y en 2017, año en que su presentación se vio interrumpida por condiciones meteorológicas adversas.
El festival, que se extenderá hasta el domingo, cuenta este año con artistas como Charli XCX, The Smashing Pumpkins, Olivia Dean, Jennie, Tate McRae y The xx en su cartel de cabeza.