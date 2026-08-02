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Pánico en Lollapalooza: Lorde para su concierto por varios desmayos entre el público

La cantante neozelandesa protagonizó la noche de apertura de Lollapalooza, marcada por las altas temperaturas que afectaron a parte del público

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 09:00
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Según recogió Rolling Stone, la intérprete detuvo su actuación al menos en tres ocasiones para señalar a la seguridad del recinto la presencia de asistentes que necesitaban asistencia.

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"Hay alguien que necesita ayuda aquí", indicó en uno de esos momentos, esperando a que los servicios de emergencia llegaran hasta la zona antes de retomar el concierto.

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Al inicio de su actuación, la artista neozelandesa ya había hecho alusión a las condiciones climáticas con la frase "You look hot from up here", antes de interpretar algunos de los temas más reconocidos de su carrera.

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Pese a las interrupciones, el repertorio incluyó canciones como "Royals", "Green Light", "Supercut" y "Ribs".

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La velada tuvo además un momento destacado con la aparición de Charli XCX, con quien interpretó "Girl, So Confusing", colaboración que ambas artistas lanzaron de forma conjunta.

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Se trata del regreso de Lorde a Lollapalooza, festival en el que ya había actuado en 2014 y en 2017, año en que su presentación se vio interrumpida por condiciones meteorológicas adversas.

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El festival, que se extenderá hasta el domingo, cuenta este año con artistas como Charli XCX, The Smashing Pumpkins, Olivia Dean, Jennie, Tate McRae y The xx en su cartel de cabeza.

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