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¿Quién llevó a Emma Roberts al altar en su boda con Cody John?

Emma Roberts se casó con Cody John el pasado 25 de julio en Idaho. Su hijo Rhodes, de 5 años, fue quien la acompañó hasta el altar ante la ausencia de su padre, Eric Roberts

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 08:49
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Emma Roberts contrajo matrimonio con Cody John el pasado 25 de julio en una ceremonia celebrada en Idaho.

 Foto: Instagram
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La actriz, protagonista de series como "American Horror Story", vistió un diseño a medida de Monique Lhuillier en tono marfil, con velo y capa asimétrica a juego.

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La familia de la actriz estuvo presente en la celebración, incluida su tía, la también actriz Julia Roberts.

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Sin embargo, la ausencia más señalada fue la de su padre, el actor Eric Roberts, quien no acudió al enlace.

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Uno de los momentos más comentados del enlace fue el papel de Rhodes, el hijo de cinco años que Emma tiene con su expareja Garrett Hedlund. El niño, vestido con un esmoquin blanco, fue quien acompañó a su madre hasta el altar.

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Tras la boda, Eric Roberts emitió un comunicado breve en el que aseguró querer a su hija y respaldar su derecho a celebrar el momento como ella decidiera.

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La relación entre ambos ha sido calificada en distintas ocasiones como distante. En una entrevista concedida en octubre de 2024 al podcast "Inside of You", el actor llegó a describir la pérdida del vínculo con su hija como uno de los momentos más difíciles de su vida.

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Meses después, en una nueva entrevista concedida en abril en el podcast "Really Famous with Kara Mayer Robinson", Eric Roberts matizó esas declaraciones y explicó que la relación con su hija solo resulta compleja vista desde fuera.

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El actor reconoció además haber tenido dificultades para ofrecer estabilidad emocional durante la etapa en la que Emma crecía.

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