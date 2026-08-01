El insólito trabajo que tuvo un actor de "Los Pequeños Traviesos" tras la fama

Blake Collins, quien interpretó a Woim en la película de 1994 "Los Pequeños Traviesos", trabajó en McDonald's durante su adolescencia pese a su fama como actor infantil. Así lo reveló el intérprete, de 41 años, en una entrevista reciente con la revista People.
"Era en un Walmart", contó Collins sobre el establecimiento donde trabajaba, ubicado en un centro comercial. "Todos mis amigos trabajaban ahí en la secundaria."
El actor recordó lo peculiar que resultaba atender clientes que lo reconocían mientras tomaba sus pedidos en la caja registradora.
Collins se unió a Jordan Warkol, quien dio vida a Froggy en el filme infantil y actualmente se desempeña en desarrollo de negocios, para lanzar un podcast titulado "The Not So Little Rascals".
En el programa, ambos entrevistan a otros exactores infantiles sobre sus experiencias con las finanzas. Según relató Collins, algunos de esos testimonios resultaron reveladores.
"Escuchamos que mis padres lo manejaron muy mal, o que directamente me robaron, en algunos casos", compartió el actor, aunque también mencionó casos opuestos, en los que los padres entregaron a sus hijos acceso íntegro a sus ganancias.
El actor señaló que su experiencia trabajando en un empleo convencional durante la adolescencia refleja que los actores infantiles no generan tanto dinero como suele creerse.
Collins, que hoy trabaja detrás de cámaras en Hollywood como camarógrafo, explicó que decidió abandonar la actuación para reformular su relación con su madre, quien ejercía además como su representante.
"Era una relación de manager y empleado, hasta cierto punto", relató. "Era una madre maravillosa, pero yo quería un poco más de normalidad, ir a la secundaria." Añadió que la vida de un actor infantil en activo puede resultar agotadora, con varias audiciones semanales y largas horas de traslado.
Mientras Collins y Warkol capitalizan su pasado como estrellas infantiles a través del podcast, su compañero de reparto Bug Hall, quien dio vida a Alfalfa, optó por un camino distinto. Hall vive actualmente junto a su esposa y sus cinco hijos en una casa rodante en Arkansas, sin televisión ni computadora, tras adoptar lo que describe como un voto de pobreza.