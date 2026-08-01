Lynda Carter, la eterna Wonder Woman, vuelve a la pantalla grande

Lynda Carter, quien dio vida a la superheroína en la serie televisiva de los años setenta, compartió esta semana una serie de fotografías en Instagram en antesala a su nuevo proyecto.
Entre las imágenes destaca una en la que aparece relajada en una bañera al aire libre, acompañada de un cóctel.
La publicación tiene como fin promocionar su participación en "Super Troopers 3", comedia que se estrena en cines el 7 de agosto.
Carter repite en la cinta su papel como la gobernadora Jessman, personaje que ya había interpretado en la película original de 2001 y en su secuela de 2018.
Entre el material compartido, la actriz incluyó también fotografías junto al actor Brian Cox, conocido por su participación en "Succession", y el director Jay Chandrasekhar.
En el pie de foto, Carter adelantó con humor una escena final del filme en la que aparecería sin ropa dentro de una bañera.
La publicación llega pocos días después de que Carter celebrara su cumpleaños número 75, el pasado 24 de julio. La intérprete, quien encarnó a Wonder Woman entre 1975 y 1979, inició su carrera como reina de belleza. En 1972 fue coronada Miss World USA y posteriormente alcanzó el top 15 del certamen Miss World de ese mismo año.
A comienzos de este año, la actriz fue homenajeada por el Paley Center. En enero de 2025 también captó la atención durante la Semana de la Alta Costura de París, donde posó junto a su hija, la cantante Jessica Carter Altman, de 35 años, a las afueras del desfile de Schiaparelli. Carter es además madre de James, de 38 años, fruto de su matrimonio con su fallecido esposo, Robert Altman.