Lynda Carter, la eterna Wonder Woman, vuelve a la pantalla grande

A comienzos de este año, la actriz fue homenajeada por el Paley Center. En enero de 2025 también captó la atención durante la Semana de la Alta Costura de París, donde posó junto a su hija, la cantante Jessica Carter Altman, de 35 años, a las afueras del desfile de Schiaparelli. Carter es además madre de James, de 38 años, fruto de su matrimonio con su fallecido esposo, Robert Altman.