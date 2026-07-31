Las series de agosto en las plataformas de streaming

Esa es la premisa de esta nueva serie del mundo de los Linternas Verdes, de DC, en la que Nathan Fillion retoma el personaje de Guy Gardner que interpretó en el último Superman (2025), y en la que también aparecen Laura Linney, Kelly Macdonald o Poorna Jagannathan. Ocho episodios en una ficción que tiene entre sus productores ejecutivos a James Gunn, Damon Lindelof, Chris Mundy o Tom King.