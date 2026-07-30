¿Fátima Bosch estará en Honduras para la gala de Miss Universo Honduras 2026? Esto se sabe

La gran gala final de Miss Honduras Universo 2026 para conocer a la hondureña que representará dignamente al país está prácticamente a la "vuelta de la esquina", ya que la ceremonia está prevista para el próximo viernes 11 de septiembre. ¿Estará Fátima Bosch en el evento de belleza? Esto confirmaron.
La modelo y reina de belleza que ganó el Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sí llegará a suelo hondureño para participar en la gran gala.
El anuncio de la llegada de la soberana universal fue confirmado por Carlos Rivera, director y representante de Producciones Carimaxx, firma representante de Miss Universo Honduras.
Bosch participará como invitada especial durante la gran noche que promete desbordar talento y belleza, en busca de la representante de Honduras, de cara a la edición 75 de Miss Mundo 2026 que se celebrará en el Coliseo José Miguel Agrelot el próximo 24 de noviembre.
La travesía de la reina de belleza mexicana por territorio centroamericano se enmarca dentro del denominado Global Tour (gira global) de la organización Miss Universo.
A través de esta gira por diversos países, Fátima Bosch pretende fomentar su proyección social.
Bosh, quien es modelo y diseñadora de modas nació un 19 de mayo del 2000 en Teapa, Tabasco.
Se coronó como Miss Universo México 2025 en septiembre de ese año y luego alzó la corona de la mujer más bella del mundo el 21 de noviembre en Tailandia.
Como Miss Universo, centra su labor en el apoyo a infancias vulnerables, la ayuda a migrantes y la concientización sobre la neurodiversidad.
La confirmación de su llegada a Honduras ha despertado notables expectativas del gran evento.
Se espera que la organización de Miss Universo Honduras anuncie oficialmente el lugar donde se llevará a cabo el evento, aunque las ceremonias previas se han realizado en la ciudad de San Pedro Sula.
"Bienvenida a Honduras, reina". " Bravo, bienvenida, hermosa mexicana", son algunas de las reacciones tras la confirmación sobre el próximo arribo de Bosch a Honduras.