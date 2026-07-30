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¿Fátima Bosch estará en Honduras para la gala de Miss Universo Honduras 2026? Esto se sabe

¿La soberana universal Fátima Bosch llegará a Honduras para la coronación de Miss Universe Honduras 2026? Esto reveló el representante de la franquicia

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 15:57
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La gran gala final de Miss Honduras Universo 2026 para conocer a la hondureña que representará dignamente al país está prácticamente a la "vuelta de la esquina", ya que la ceremonia está prevista para el próximo viernes 11 de septiembre. ¿Estará Fátima Bosch en el evento de belleza? Esto confirmaron.

Foto: Instagram Fátima Bosch
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La modelo y reina de belleza que ganó el Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sí llegará a suelo hondureño para participar en la gran gala.

 Foto: Instagram Fátima Bosch
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El anuncio de la llegada de la soberana universal fue confirmado por Carlos Rivera, director y representante de Producciones Carimaxx, firma representante de Miss Universo Honduras.

Imagen: Facebook Carlos Rivera
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Bosch participará como invitada especial durante la gran noche que promete desbordar talento y belleza, en busca de la representante de Honduras, de cara a la edición 75 de Miss Mundo 2026 que se celebrará en el Coliseo José Miguel Agrelot el próximo 24 de noviembre.

 Foto: Instagram Fátima Bosch
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La travesía de la reina de belleza mexicana por territorio centroamericano se enmarca dentro del denominado Global Tour (gira global) de la organización Miss Universo.

Foto: Instagram Fátima Bosch
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A través de esta gira por diversos países, Fátima Bosch pretende fomentar su proyección social.

Foto: Instagram Fátima Bosch
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Bosh, quien es modelo y diseñadora de modas nació un 19 de mayo del 2000 en Teapa, Tabasco.

 Foto: Instagram Fátima Bosch
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Se coronó como Miss Universo México 2025 en septiembre de ese año y luego alzó la corona de la mujer más bella del mundo el 21 de noviembre en Tailandia.

Foto: Instagram Fátima Bosch
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Como Miss Universo, centra su labor en el apoyo a infancias vulnerables, la ayuda a migrantes y la concientización sobre la neurodiversidad.

 Foto: Instagram Fátima Bosch
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La confirmación de su llegada a Honduras ha despertado notables expectativas del gran evento.

Foto: Instagram Fátima Bosch
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Se espera que la organización de Miss Universo Honduras anuncie oficialmente el lugar donde se llevará a cabo el evento, aunque las ceremonias previas se han realizado en la ciudad de San Pedro Sula.

Foto: Instagram Fátima Bosch
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"Bienvenida a Honduras, reina". " Bravo, bienvenida, hermosa mexicana", son algunas de las reacciones tras la confirmación sobre el próximo arribo de Bosch a Honduras.

 Foto: Instagram Fátima Bosch
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