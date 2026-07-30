Kavinsky, el célebre DJ y productor que fue hallado muerto en su casa de París

El músico, nacido en el departamento de Sena-Saint Denis (a las afueras de París) y cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, fue encontrado sin vida en la noche del martes en su domicilio y, de acuerdo a las fuentes del periódico, se estudia la hipótesis de que sufriera un accidente cerebrovascular (ACV), porque había sufrido dolores de cabeza en los días precedentes.