Documental expone presuntos abusos que sufrió Stan Lee antes de morir

"Nunca es suficiente (dinero)", le responde Anderson a Lee, cuando el creador de Marvel le pregunta sobre los ingresos generados después de horas firmando autógrafos y posando para fotografías con los aficionados. Anderson fue condenado en 2025 a un año y un día de prisión por fraude fiscal, tras no declarar cerca de 1,2 millones de dólares obtenidos por su trabajo con Lee.