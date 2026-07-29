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Documental expone presuntos abusos que sufrió Stan Lee antes de morir

El documental muestra el lado más humano del legendario creador de Marvel al revelar los presuntos abusos, la explotación económica y la vulnerabilidad que enfrentó durante sus últimos años de vida, rodeado de personas que administraban su carrera

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 17:17
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El filme comienza presentando a Lee como una superestrella carismática y querida, que acudía a las convenciones de fans y estrenos de películas con entusiasmo. Pero, poco a poco, la historia se ensombrece: lo que sigue es un relato de maltrato en la vejez.

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"Yo quería hacer un 'reality' o una docuserie donde simplemente lo siguiéramos, ¿quién no querría verlo vivir su vida?", contó a EFE Bolerjack, quien considera un golpe de suerte haber podido trabajar con él, tras reencontrarse por casualidad con un conocido de las convenciones, que le reveló que era empleado del propio Stan.

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El director se ganó la confianza de Lee, quien lo llamó amigo en sus últimos años, y al poco tiempo de acompañarlo en su cotidianidad se dio cuenta de que su idea original no resultaba tan atractiva en cámara como había imaginado, aunque continuó documentando.

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Lee, ya un adulto mayor, atravesaba por largas jornadas laborales monótonas: horas firmando autógrafos, posando para fotos y viajando de evento a evento, marcado por una agenda que ya no controlaba él, sino quienes lo rodeaban.

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Lo que parecía ser la rutina normal de una celebridad se revela, según el documental, como una historia de explotación en la que terceros convertían cada autógrafo y cada foto en dinero que rara vez llegaba a las manos de Lee.

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"El audio en el que Stan empieza a preguntarme sobre su dinero y dónde está, es real... ese es el momento real en el que realmente empecé a darme cuenta de que algo estaba pasando", relata el director.

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El documental señala a Max Anderson, su responsable de gira en las convenciones, como uno de los principales autores del presunto abuso.

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En la película se ven imágenes del hombre contando fajos de billetes después de los encuentros de Lee con los fans y es descrito como un manipulador que presionaba a Lee para aceptar más compromisos y no rendía cuentas claras de las ganancias.

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"Nunca es suficiente (dinero)", le responde Anderson a Lee, cuando el creador de Marvel le pregunta sobre los ingresos generados después de horas firmando autógrafos y posando para fotografías con los aficionados. Anderson fue condenado en 2025 a un año y un día de prisión por fraude fiscal, tras no declarar cerca de 1,2 millones de dólares obtenidos por su trabajo con Lee.

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"Es más fácil pensar en Stan como el tipo que decía '¡Excelsior!'. Eso es lo que la gente con poder quiere que pienses de él", señaló.

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La película, que tendrá su estreno digital en video bajo demanda el 28 de julio por Apple, Prime Video, Fandango y Youtube, se proyectó en la Comic-Con de San Diego en contraste con la celebración del regreso del multitudinario y esperado panel de Marvel al Hall H.

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