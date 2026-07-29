Samantha, la galga afgana que conquista las redes con su glamour de modelo

Samantha, una elegante galga afgana, se ha convertido en una sensación en redes sociales gracias a su apariencia imponente, su personalidad y su estilo único. Aquí más detalles de su viralidad.
Con un largo pelaje que casi roza el suelo, una figura estilizada y una actitud que parece propia de una modelo profesional, Samantha llama la atención desde el primer vistazo. Su imagen ha hecho que muchos la comparen con una estrella de las pasarelas.
Detrás del fenómeno está su dueña, Bethany Plevri, quien asegura que siempre sintió admiración por los galgos afganos debido a su elegancia y personalidad poco convencional. Después de años esperando encontrar al perro indicado, conoció a Samantha y supo de inmediato que era la compañera que buscaba.
Bethany recuerda que Samantha era la cachorra más curiosa y cariñosa de su camada. Con el paso del tiempo descubrió que, además de su belleza, tenía un carácter muy particular, lleno de humor, dramatismo y una sorprendente confianza.
Las primeras fotografías fueron suficientes para notar que Samantha parecía entender perfectamente cómo posar frente a la cámara. La perra ajustaba su postura, permanecía inmóvil y esperaba el momento ideal para interactuar, convirtiéndose en una colaboradora natural durante las sesiones.
Según Bethany, llegó un punto en el que dejó de verla únicamente como una mascota y comenzó a tratarla como la protagonista de cada producción. Incluso bromea al decir que Samantha actúa como si fuera la estrella principal, mientras ella solo cumple el papel de asistente.
Las calles de Edimburgo se transformaron en el escenario perfecto para crear el contenido que hoy acumula millones de visualizaciones. La ciudad ofrece el ambiente ideal para que Samantha desfile con naturalidad y conquiste tanto a quienes la encuentran en persona como a quienes la siguen en internet.
El vestuario también ha sido una pieza clave del éxito. Bethany selecciona cuidadosamente cada prenda y asegura que solo utiliza aquellas que realmente encajan con la personalidad de Samantha, descartando cualquier atuendo que parezca forzado o incómodo.
Aunque al principio grabar en espacios públicos le generaba cierta vergüenza, con el tiempo convirtió esas sesiones en parte del espectáculo. Samantha disfruta de la atención y suele captar todas las miradas durante cada aparición.
Para su dueña, el atractivo de Samantha radica en que reúne varias cualidades al mismo tiempo: es elegante, divertida, extravagante y cercana. Esa combinación permite que los seguidores proyecten en ella emociones como confianza, alegría y un momento de desconexión.
El crecimiento de su comunidad digital llevó el proyecto más allá de las redes sociales. Afghan Hound in the City ahora cuenta con un sitio web, productos propios y colaboraciones con importantes firmas de moda que consideran a Samantha una auténtica embajadora de estilo.
Fuera de las cámaras, Samantha deja de lado su imagen de diva para mostrarse tranquila, cariñosa y observadora. Bethany asegura que su mayor deseo es que cada publicación regale a los seguidores una sonrisa y un breve descanso de la rutina, demostrando que una mascota también puede convertirse en un fenómeno viral con personalidad propia.