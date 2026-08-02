Así reaccionó el reparto de "Los Soprano" a la muerte de Pastore

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Vincent Pastore, recordado por interpretar a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en "Los Soprano", murió este sábado a los 80 años. Fue hallado sin vida por un vecino en su residencia de City Island, en el Bronx. Fuentes policiales citadas por Page Six señalaron que el deceso se produjo por causas naturales.
Tras conocerse la noticia, varios integrantes del elenco de la serie expresaron su pesar. Edie Falco, que interpretó a Carmela Soprano, calificó la pérdida como inesperada y recordó a Pastore como una persona llena de vitalidad. Michael Imperioli, quien dio vida a Christopher Moltisanti, lo describió como un compañero cercano con quien compartió años de trabajo y viajes por distintos países.
Lorraine Bracco, intérprete de la Dra. Jennifer Melfi, se refirió a él como una persona divertida y entrañable. Dominic Chianese, que encarnó a Corrado "Junior" Soprano, también le dedicó unas palabras de despedida en redes sociales.
Robert Attermann, representante del actor durante más de tres décadas, emitió un comunicado en el que destacó su trato cercano con los seguidores y su disposición a apoyar a actores más jóvenes.
Pastore formó parte del elenco principal de "Los Soprano" durante sus dos primeras temporadas, mantuvo un papel recurrente en la tercera y realizó apariciones puntuales en las dos entregas finales.
La serie, emitida entre 1999 y 2007, es considerada una de las producciones más influyentes de la televisión estadounidense. Con su muerte, se suma a otros miembros del reparto fallecidos con anterioridad, entre ellos James Gandolfini, Nancy Marchand y Jerry Adler.