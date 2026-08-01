Turistas de España, Italia y Alemania figuran entre los muertos por avioneta caída en Perú

En un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, están gestionando que "los deudos reciban esta dolorosa noticia de manera directa y oportuna a través de los canales oficiales, evitando que se enteren por fuentes externas o mediáticas".

El accidente se produjo por motivos aún desconocidos en torno a las 13:00 hora local (18:00 GMT) a dos kilómetros aproximadamente del aeropuerto de Nazca, después de que la avioneta, de la compañía Aerodiana, hubiese despegado al mediodía del aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, con el objetivo de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.

Lima, Perú.- Los 11 turistas fallecidos este sábado en Perú, junto a dos tripulantes, al estrellarse una avioneta que los llevaba a sobrevolar las famosas Líneas de Nazca, son de nacionalidad española, italiana y alemana, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sin precisar el número de nacionales de cada país.

El ministerio explicó que, cuando la nave, una Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad para 12 pasajeros, sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca, tras lo cual se perdió todo contacto radial.

Añadió que, de inmediato, el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), los bomberos aeronáuticos y la Policía Nacional se movilizaron a la zona y confirmaron que no se registraron sobrevivientes.

La DGAC y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación han activado de forma automática los protocolos y procedimientos técnicos para esclarecer las causas del accidente, indicó el MTC.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, dijo a los periodistas que lamentaba profundamente el accidente en que han perdido la vida 13 personas (11 pasajeros y dos tripulantes) cuando sobrevolaban las turísticas Líneas de Nazca.

"El ministro de Transportes y Comunicaciones está realizando la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido la vida", afirmó Fujimori a su retorno a Lima de una visita de trabajo.

Asimismo, la jefa de Estado añadió que se está evaluando la clausura temporal del aeropuerto del que partió la avioneta de la empresa Aerodiana.

Por su parte, la Fiscalía indicó que el fiscal provincial Hugo Umiña se trasladó de inmediato a la zona y dispuso el levantamiento de los cuerpos.

En coordinación con el equipo del Instituto de Medicina Legal, se efectuará el traslado de los restos a la morgue para su identificación y posterior entrega a sus familiares.

En tanto, la compañía Aerodiana expresó su profundo pesar por el accidente, extendió sus sinceras condolencias y solidaridad a los familiares de los fallecidos, y dijo acompañar su dolor "con respeto y absoluta disposición para brindar el apoyo que corresponda".

La empresa añadió que a lo largo de sus 18 años de operación han mantenido un compromiso permanente con la seguridad de sus pasajeros y tripulantes, razón por la cual señaló que este hecho la afecta "profundamente" y reafirma su disposición de colaborar con total responsabilidad en todo lo que sea requerido por las autoridades.

Este accidente ocurre un día después de que la región Ica sufrió un incremento de velocidad de los famosos vientos Paracas a una intensidad moderada, que fue medida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en 50 kilómetros por hora en la ciudad de Pisco.