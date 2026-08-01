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Hijo de Emilio Izaguirre, señalado de chocar vehículo y darse a la fuga: revelan qué ocurrió

Emilio Izaguirre Jr. forma parte de las reservas del Motagua y ya ha tenido participación con el primer equipo

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 16:20
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Hijo de Emilio Izaguirre metido en gran escándalo. Su padre sale al paso y explica cómo sucedió todo.

 Fotos: Cortesía.
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La polémica alrededor de Emilio Izaguirre Jr. tomó fuerza después de que se difundiera un video captado por cámaras de seguridad en un establecimiento comercial.
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En las imágenes se observa a una camioneta dar marcha atrás, golpear un vehículo que permanecía estacionado y abandonar el sitio segundos después.
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Diversos medios identificaron al joven futbolista del Motagua como el supuesto protagonista del incidente, lo que generó un intenso debate en redes sociales.
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La grabación también despertó cuestionamientos por la aparente presencia de luces tipo sirena instaladas en el vehículo involucrado. Las mismas son prohibidas a civiles en Honduras.

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Ante la creciente repercusión, Emilio Izaguirre decidió pronunciarse mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.
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El exseleccionado hondureño pidió a la población no emitir juicios sin conocer los hechos y lamentó que la situación haya afectado emocionalmente a su familia, especialmente a su hijo.
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En su mensaje aseguró que el percance únicamente dejó daños materiales menores y que no hubo personas lesionadas.
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También explicó que el incidente fue resuelto de manera responsable entre los afectados y los padres del propietario del automóvil impactado.
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Izaguirre rechazó las versiones que aseguraban que su hijo era quien conducía la camioneta en el momento del choque.
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Además, hizo un llamado al respeto y solicitó que no continúe la difusión de información sin confirmar, al considerar que ha provocado un daño innecesario.
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Emilio Izaguirre Jr. forma parte de las reservas del Motagua y ya ha tenido participación con el primer equipo en competencias oficiales.
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El joven también integró la plantilla azul que conquistó el título del torneo anterior, sumando una experiencia importante en el fútbol profesional.
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Su desarrollo deportivo ha estado marcado por las altas expectativas que genera el legado de su padre, histórico referente del Motagua, de la Selección de Honduras y con una destacada trayectoria en Europa.
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Dentro del club consideran que aún atraviesa una etapa de crecimiento, por lo que alterna su participación entre el primer equipo y las categorías menores para continuar su formación.
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Mientras intenta consolidarse como una de las principales promesas del conjunto azul, la reciente controversia ha llevado su nombre a ocupar titulares fuera de las canchas y motivó a su padre a salir públicamente en su defensa.
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