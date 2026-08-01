Hijo de Emilio Izaguirre, señalado de chocar vehículo y darse a la fuga: revelan qué ocurrió

Hijo de Emilio Izaguirre metido en gran escándalo. Su padre sale al paso y explica cómo sucedió todo.
La polémica alrededor de Emilio Izaguirre Jr. tomó fuerza después de que se difundiera un video captado por cámaras de seguridad en un establecimiento comercial.
En las imágenes se observa a una camioneta dar marcha atrás, golpear un vehículo que permanecía estacionado y abandonar el sitio segundos después.
Diversos medios identificaron al joven futbolista del Motagua como el supuesto protagonista del incidente, lo que generó un intenso debate en redes sociales.
La grabación también despertó cuestionamientos por la aparente presencia de luces tipo sirena instaladas en el vehículo involucrado. Las mismas son prohibidas a civiles en Honduras.
Ante la creciente repercusión, Emilio Izaguirre decidió pronunciarse mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.
El exseleccionado hondureño pidió a la población no emitir juicios sin conocer los hechos y lamentó que la situación haya afectado emocionalmente a su familia, especialmente a su hijo.
En su mensaje aseguró que el percance únicamente dejó daños materiales menores y que no hubo personas lesionadas.
También explicó que el incidente fue resuelto de manera responsable entre los afectados y los padres del propietario del automóvil impactado.
Izaguirre rechazó las versiones que aseguraban que su hijo era quien conducía la camioneta en el momento del choque.
Además, hizo un llamado al respeto y solicitó que no continúe la difusión de información sin confirmar, al considerar que ha provocado un daño innecesario.
Emilio Izaguirre Jr. forma parte de las reservas del Motagua y ya ha tenido participación con el primer equipo en competencias oficiales.
El joven también integró la plantilla azul que conquistó el título del torneo anterior, sumando una experiencia importante en el fútbol profesional.
Su desarrollo deportivo ha estado marcado por las altas expectativas que genera el legado de su padre, histórico referente del Motagua, de la Selección de Honduras y con una destacada trayectoria en Europa.
Dentro del club consideran que aún atraviesa una etapa de crecimiento, por lo que alterna su participación entre el primer equipo y las categorías menores para continuar su formación.
Mientras intenta consolidarse como una de las principales promesas del conjunto azul, la reciente controversia ha llevado su nombre a ocupar titulares fuera de las canchas y motivó a su padre a salir públicamente en su defensa.