Bombazo en el mercado de fichajes: PSG ofrece 90 millones para arrebatarle jugador a Barcelona

Luis Enrique no está bromeando en el mercado de fichajes y quiere arrebatarle al Barcelona a una de sus grandes figuras. Pagaría 90 millones de euros.
El Paris Saint-Germain prepara un nuevo golpe en el mercado de fichajes con la intención de reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.
El vigente campeón de Europa habría identificado a una de las grandes figuras del Barcelona como el objetivo número uno para potenciar su mediocampo.
Según distintas informaciones, el club parisino estaría dispuesto a presentar una oferta cercana a los 90 millones de euros para intentar concretar la operación.
La directiva francesa considera que este futbolista reúne las condiciones ideales para elevar aún más el nivel competitivo del equipo.
El interés tomó fuerza después de que el PSG no lograra avanzar en las negociaciones por Rodri, por lo que activó un nuevo plan en el mercado.
Luis Enrique sería una de las piezas clave en la ofensiva, ya que conoce perfectamente al jugador desde su etapa al frente de la Selección de España.
El nombre que busca el conjunto parisino es Pedri, considerado uno de los mejores mediocampistas jóvenes del fútbol mundial.
El técnico español cree que el canario encajaría perfectamente junto a Vitinha para formar una de las duplas más sólidas del continente.
Sin embargo, el Barcelona mantiene una postura firme y no tiene intención de desprenderse de una de sus máximas figuras.
Hansi Flick considera a Pedri una pieza indispensable dentro de su proyecto y ha dejado claro que cuenta con él para esta campaña.
Joan Laporta y Deco tampoco contemplan negociar el traspaso del internacional español, incluso si llega una propuesta millonaria.
El mediocampista renovó recientemente su contrato con el conjunto azulgrana hasta el año 2030, reforzando su compromiso con la institución.
Además, su cláusula de rescisión fue fijada en 1.000 millones de euros, una cifra que prácticamente blinda cualquier intento de fichaje.
Aunque el PSG tendría la capacidad de mejorar considerablemente su salario, los 90 millones de euros que se mencionan estarían lejos de convencer al Barcelona.
Por ahora, la operación continúa en una fase de sondeos y habrá que esperar si el interés por Pedri se convierte en una oferta formal o termina quedándose como otro de los grandes rumores del mercado.