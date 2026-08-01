¿Cuándo se retira Messi de la Selección Argentina? Entorno revela la fecha clave

Nadie lo esperaba y fue revelado. Esta sería la fecha de retiro de Lionel Messi de manera definitiva de la selección de Argentina.
El futuro de Lionel Messi con la Selección de Argentina sigue siendo uno de los temas que más atención genera en el fútbol mundial tras la Copa del Mundo 2026.
Luego de la participación de la Albiceleste en el torneo, comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible despedida definitiva del capitán del combinado sub campeón del Mundo.
Las versiones sobre un eventual retiro internacional provocaron un intenso debate entre aficionadosy medios de comunicación de distintos países.
Pese a los rumores, personas cercanas al entorno del futbolista aseguran que Messi todavía no tiene previsto poner fin a su carrera con la selección argentina.
De acuerdo con esas informaciones, el campeón del mundo tendría como objetivo disputar la Copa América de 2028 antes de cerrar su histórico ciclo con la Albiceleste.
Esa posibilidad representa una gran noticia para millones de seguidores que aún desean verlo defendiendo los colores de Argentina en una competencia oficial.
El plan del delantero sería mantenerse en plena actividad para llegar en las mejores condiciones físicas y futbolísticas al próximo torneo continental.
Mientras tanto, el propio Messi evitó confirmar una fecha para su retiro y prefirió concentrarse en valorar el camino recorrido durante el Mundial 2026.
El capitán argentino calificó su experiencia en la Copa del Mundo como una de las más especiales de su carrera deportiva.
Además, destacó el nivel colectivo que mostró el equipo y el compromiso demostrado por sus compañeros a lo largo de toda la competición.
Messi resaltó que las remontadas logradas en las rondas eliminatorias fueron momentos inolvidables que reflejaron el carácter del plantel.
También agradeció el esfuerzo realizado por cada integrante del grupo, asegurando que todos lucharon al máximo en busca del mismo objetivo.
En cuanto a su rendimiento personal, dejó claro que siempre prioriza el éxito colectivo por encima de cualquier reconocimiento individual.
El número 10 aseguró que su mayor satisfacción fue contribuir en momentos determinantes para ayudar a Argentina a conseguir resultados importantes durante el torneo.
Aunque el retiro sigue siendo una posibilidad en el horizonte, todo apunta a que Lionel Messi aún tiene un último desafío con la Selección de Argentina antes de despedirse definitivamente del escenario internacional.