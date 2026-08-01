Real Madrid sufre: Los millones de euros que pagaría Arsenal por el fichaje de Vinicius

Giro inesperado con el caso Vinicius. No ha renovado con Real Madrid y el Arsenal ofrece millonada por concretar su fichaje.
El delantero brasileño Vinicius Jr. podría protagonizar el fichaje más impactante del mercado de verano.
Desde Inglaterra aseguran que el atacante ya tendría un principio de acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Arsenal.
El conjunto londinense estaría dispuesto a romper todos los récords con tal de sacar al extremo del Real Madrid.
La oferta rondaría los 160 millones de euros, una cifra que pulverizaría el récord histórico de la Premier League.
Además del traspaso, el Arsenal ofrecería un salario cercano a los 30 millones de euros netos por temporada.
De concretarse, Vinicius pasaría a ser el futbolista mejor pagado de toda la liga inglesa.
El interés del Arsenal nace en medio del estancamiento de las negociaciones entre el brasileño y el Real Madrid por su renovación.
Vinicius entra en el último año de contrato y su futuro sigue envuelto en una enorme incertidumbre.
En el Santiago Bernabéu existe preocupación por no haber cerrado todavía la continuidad de una de sus máximas figuras.
Mikel Arteta considera que el brasileño es el fichaje ideal para convertir al Arsenal en un serio candidato a conquistar la Champions League.
La operación estaría siendo gestionada por Roc Nation, la agencia que representa al internacional brasileño.
Pese al fuerte rumor, hasta el momento ni el Arsenal, ni el Real Madrid, ni el propio Vinicius se han pronunciado oficialmente.
En Inglaterra ya hablan de una "oferta monstruosa" que podría cambiar el rumbo del mercado de fichajes.
Si el Real Madrid no logra renovar su contrato en las próximas semanas, la presión sobre el club blanco aumentará considerablemente.
Por ahora todo sigue siendo una versión surgida desde Inglaterra, pero el nombre de Vinicius Jr. ya protagoniza uno de los rumores más explosivos del mercado europeo.