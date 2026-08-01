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Real Madrid sufre: Los millones de euros que pagaría Arsenal por el fichaje de Vinicius

El interés del Arsenal nace en medio del estancamiento de las negociaciones entre el brasileño y el Real Madrid por su renovación

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 15:01
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Giro inesperado con el caso Vinicius. No ha renovado con Real Madrid y el Arsenal ofrece millonada por concretar su fichaje.

Fotos: Cortesía.
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El delantero brasileño Vinicius Jr. podría protagonizar el fichaje más impactante del mercado de verano.
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Desde Inglaterra aseguran que el atacante ya tendría un principio de acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Arsenal.
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El conjunto londinense estaría dispuesto a romper todos los récords con tal de sacar al extremo del Real Madrid.
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La oferta rondaría los 160 millones de euros, una cifra que pulverizaría el récord histórico de la Premier League.
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Además del traspaso, el Arsenal ofrecería un salario cercano a los 30 millones de euros netos por temporada.
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De concretarse, Vinicius pasaría a ser el futbolista mejor pagado de toda la liga inglesa.
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El interés del Arsenal nace en medio del estancamiento de las negociaciones entre el brasileño y el Real Madrid por su renovación.
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Vinicius entra en el último año de contrato y su futuro sigue envuelto en una enorme incertidumbre.
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En el Santiago Bernabéu existe preocupación por no haber cerrado todavía la continuidad de una de sus máximas figuras.
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Mikel Arteta considera que el brasileño es el fichaje ideal para convertir al Arsenal en un serio candidato a conquistar la Champions League.
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La operación estaría siendo gestionada por Roc Nation, la agencia que representa al internacional brasileño.
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Pese al fuerte rumor, hasta el momento ni el Arsenal, ni el Real Madrid, ni el propio Vinicius se han pronunciado oficialmente.
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En Inglaterra ya hablan de una "oferta monstruosa" que podría cambiar el rumbo del mercado de fichajes.
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Si el Real Madrid no logra renovar su contrato en las próximas semanas, la presión sobre el club blanco aumentará considerablemente.
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Por ahora todo sigue siendo una versión surgida desde Inglaterra, pero el nombre de Vinicius Jr. ya protagoniza uno de los rumores más explosivos del mercado europeo.
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